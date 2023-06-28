Безпечно для фігури: рецепт торта без випічки з лаймом

Цей торт не доведеться випікати, а просто залишити в морозилці на кілька годин.

Якщо ви любите солодке і десерти, але не хочете готувати щось занадто калорійне, то цей рецепт точно вам підійде. У ньому є такі несподівані інгредієнти, як авокадо. Але він тут надає торту ніжної кремової текстури.

Рецептом поділилася відомий український кулінарний блогер, яка пише під ніком lanas_diet.

Торт без випічки з лаймом

Для основи:

кокосова стружка — 100 г;

горіхи (підійдуть будь-які) — 100 г;

стиглий банан;

чайна ложка цедри лайма.

Для начинки:

стиглі авокадо — 3 шт;

сік великого лайма або лимона;

цедра лайма — чайна ложка;

вершки (кокосові, або звичайні) — 30 г;

мед або сироп — 2-3 столові ложки.

Спочатку зробіть начинку. Складіть усе в блендер і добре подрібніть та перемішайте. Викладіть у форму, застелену пергаментом і відправте в морозилку на кілька годин.

А поки займіться начинкою. Очистить авокадо. Зі стиглих плодів шкірка знімається дуже просто. Покладіть у блендер. Полийте соком лайма, додайте цедру, вершки, мед або сироп до свого смаку. Можна додати й цукрову пудру, але тоді вже вийде не так дієтично.

Усе подрібніть в однорідну масу. Вилийте її поверх застиглої основи і відправте в морозилку на кілька годин знову. Ваш торт із лаймом готовий.

Є секрет: якщо приготувати тільки начинку і заморозити її у формі в холодильнику, то вийде чудове морозиво. Його можна подавати зі свіжими ягодами та полити розтопленим шоколадом.

Також ви можете приготувати дуже смачну сирну запіканку без борошна.

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