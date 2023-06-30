Рецепт паштету з курячої печінки: покрокова інструкція

Такий паштет — це ідеальна страва для перекусу.

Смачний паштет краще готувати самостійно. До того ж що готується і відмінно зберігається в холодильнику на той випадок, коли вам захочеться перекусити.

З курячої печінки паштет виходить особливо смачним і ніжним, і головне, печінку не потрібно якось особливо готувати перед приготуванням страви. Смачним рецептом поділилася шеф-кухар Валентина Саєнко.

Паштет із курячої печінки

Інгредієнти:

куряча печінка — 400 гр;

одна невелика морквина;

одна цибулина;

вершкове масло — 100 г;

часник — 3 зубчики;

біле сухе вино — 100 г;

жирні вершки — 50 г;

сіль і перець.

Дрібно наріжте морквину й обсмажте на середньому вогні на рослинній олії. Цибулю очистить і наріжте кубиками. Щодо розміру кубиків можете не переживати, все одно всі інгредієнти опиняться в блендері.

Обсмажте разом із морквою на невеликому вогні. Цибуля не має стати золотистою, а просто прозорою.

Після додайте курячу печінку та часник. Часник можна дрібно нарізати, а можна пропустити через прес.

Додайте вершкове масло і біле вино. Також можна додати херес, або трохи коньяку. Спиртне додасть паштету ніжного оригінального присмаку. Мішаємо, поки алкоголь не випарується.

Це займе ще хвилин 15. Далі знімаємо майбутній паштет із вогню, трохи охолоджуємо і перебиваємо блендером.

Повертаємо паштет на сковороду, додаємо вершки, даємо закипіти, постійно помішуючи. Солимо, перчимо і готово.

Розкладаємо по формочках, або в одну мисочку, краще керамічну і ставимо в холодильник. Якщо хочете зберегти паштет довше — залийте його зверху розтопленим вершковим маслом, щоб воно повністю покривало паштет.

Подаємо зі свіжим хлібом, крекерами, можна доповнити паштет мармеладом із цибулі, або навіть джемом із кислих ягід, на кшталт журавлини. Це дуже смачно.

Також ви можете приготувати смачну тушковану яловичину з цибулею.