Ідеально до борщу: як приготувати класичні пампушки з часником

Змащувати часниковим соусом булочки необхідно, поки вони ще гарячі.

Часникові пампушки — найкраща добавка до борщу, хоча вони нереально смачні й самі по собі. Аромат часнику, зелень і м'яке пухнасте тісто — що може бути смачнішим! Готувати їх досить просто. Рецептом часникових пампушок поділилися в блозі "Рецепти щодня".

Пампушки часникові

Інгредієнти:

борошно — 2,5 склянки;

вода (тепла) — 250 мл;

молоко — 50 мл;

дріжджі (сухі) — 1 ч. л;

цукор — 1,5 ст. л;

сіль — 0,5 ч. л;

часник — 2-3 зубчики;

олія рослинна — 3 ст. л;

зелень — за смаком.

Спосіб приготування:

Налити у відерце хлібопічки теплу воду і молоко. Додати борошно, цукор, сіль і дріжджі. Увімкнути хлібопічку на режим "Тісто".

Дістати тісто і розділити на кульки, викласти їх на змащений олією лист. Накрити паперовим рушником і дати їм підійти 20 хвилин.

Булочки, що підійшли, змастити жовтком і поставити в попередньо розігріту до 200 градусів духовку на 20 хвилин.

Поки будуть випікатися булочки, приготувати часниковий соус. Для цього потрібно подрібнити часник, додати до нього рослинну олію та подрібнену зелень.

Дістати булочки і ще гарячими змастити часниковим соусом.

Раніше Фокус писав, як приготувати ніжні та м'які булочки.