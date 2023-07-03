Ніжні булочки без клопоту: простий рецепт смачної випічки

Тісто для булочок краще готувати з вечора.

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Якщо у вас є трохи часу і натхнення на готування, рекомендуємо потішити себе і близьких повітряними булочками за рецептом з кулінарного блогу "Збірник рецептів". Готувати їх нескладно, тому вони вийдуть навіть у тих, хто не особливо любить морочитися з тістом.

Повітряні булочки

Інгредієнти:

молоко -150 мл;

вода — 150 мл;

яйце — 1 шт;

дріжджі — 12 г;

цукор -120 гр;

вершкове масло — 120 г;

ванілін — 0,5 ч. л;

сіль;

борошно.

Спосіб приготування:

У глибоку миску налити тепле молоко, теплу воду, додати яйце, цукор, дріжджі, ванілін і все добре перемішати, доки розчиниться цукор. Далі в цю масу поступово ввести борошно, ретельно вмішати в тісто вершкове масло, нагріте до кімнатної температури.

Тісто накрити чистим рушником, дати йому добре піднятися, обім'яти і прибрати на ніч у холодильник. Зранку дістати тісто з холодильника, залишити на 40 хвилин за кімнатної температури.

Далі необхідно сформувати булочки будь-якої форми, дати їм трохи відстоятися, змастити яйцем і випікати в духовці, розігрітій до 180 градусів, 40 хвилин. За бажання можна додати в них начинку.

Раніше Фокус писав, як приготувати ідеальне тісто для вареників, пельменів і чебуреків.