Дуже смачний десерт: покроковий рецепт брауні без випічки

Якщо вам подобаються брауні, але не любите стояти біля духовки — цей рецепт для вас.

Брауні — це популярний шоколадний десерт, від якого шаленіють ласуни по всьому світу. Але якщо вам не хочеться пекти його в духовці, то завжди можна спробувати приготувати брауні без випічки.

До того ж цей рецепт підійде для тих, хто дотримується веганської або вегетаріанської дієти. Тут немає продуктів тваринного походження. Рецептом поділилася кулінарна блогерка, яка пише під ніком oksana_matvieieva.

Брауні без випічки

Інгредієнти:

200 г фініків;

50 г родзинок;

200 г мигдалю;

50 г волоських горіхів;

4 ст. л. какао;

екстракт ванілі (або ванілін на кінчику ножа);

трошки солі, перцю та кориці для довершеного смаку;

шоколад для поливання зверху.

Фініки попередньо замочіть на 15 хв у гарячій воді, воду злийте і дістаньте з фініків кісточки. Складіть фініки, родзинки, горіхи та інші інгредієнти в блендер і перебийте в однорідну масу.

Спеції додавайте, або не додавайте на свій смак. Якщо вам не подобається кориця — не кладіть її. Але трохи солі та перцю точно додадуть десерту пікантності.

Викладіть масу в попередньо підготовлену форму, застелену пергаментом. Тут уже залежить від вас, якої товщини будуть ваші брауні. І поставте в морозилку на півгодини.

Шоколад розтопіть на водяній бані та полийте брауні зверху перед подачею.

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