Грузинська кухня: покроковий рецепт смачної печені оджахурі

Ця смачна страва готується з м'яса та картоплі зі спеціями.

Грузинська кухня славиться своїми пряними смаками та ароматами. І якщо ви любите печеню, то спробуйте приготувати оджахурі. Це національна грузинська страва, яка складається з м'яса та картоплі, приправлених спеціями та зеленню.

Назва страви означає "сімейна" або "домашня", тому що вона готується у великій кількості і підходить для всієї родини. Існує багато варіантів приготування оджахурі, але в кулінарному блозі "На кухні у Мері" кулінарна блогерка пропонує приготувати оджахурі за одним із найпопулярніших і найпростіших рецептів.

Оджахурі

Інгредієнти:

свинина — 500 г

картопля — 6 шт

помідори — 2 шт

дві цибулини;

часник — 2 зубчики

свіжий базилік — 2 гілочки

приправа уцхо-сунелі — 2 ч.л.

петрушка — 3 гілочки

кінза — 3 гілочки

олія рослинна для смаження

сіль і перець до свого смаку

М'ясо помийте, просушіть і наріжте кубиками. Обсмажте його на олії на сильному вогні до золотистої скоринки, періодично перемішуючи.

Цибулю очистить і наріжте півкільцями. Додайте її до м'яса і смажте разом до м'якості цибулі, посоліть і поперчіть за смаком.

Картоплю очистить і наріжте часточками. Обсмажте її окремо на олії до золотистого кольору.

Помідори наріжте часточками, видаливши плодоніжки.

Часник очистить і подрібніть, або пропустіть через прес. Зелень дрібно наріжте. До слова, її можна взяти більше. За своїм смаком. Страва має бути пряною.

Обсмажену картоплю додайте до м'яса з цибулею, також покладіть часник, зелень і приправу уцхо-сунелі. Перемішайте все добре.

Додайте помідори й обсмажте все разом на сильному вогні ще кілька хвилин, щоб помідори прогрілися, але не розвалилися.

Зніміть сковорідку з вогню, накрийте кришкою і дайте оджахурі настоятися хвилин 10. Розкладіть оджахурі по тарілках, посипте свіжою зеленню і подавайте гарячим.

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