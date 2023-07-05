Духовка не потрібна: детальний рецепт яблучного пирога на сковороді
Яблучний пиріг на сковороді — це простий і смачний десерт, який можна приготувати з доступних продуктів.
Цей яблучний пиріг гарний тим, що вам не знадобитися духовка. А тільки сковорідка і всі необхідні інгредієнти. Пиріг виходить ароматним, ніжним і соковитим, а його приготування не займе багато часу. Рецептом смачного пирога поділилася кулінарна блогерка, яка пише під ніком tomka_recepti.
Яблучний пиріг на сковороді
Інгредієнти:
- 3-4 яблука;
- 3 яйця;
- 150 г цукру;
- 150 г борошна;
- 1 ч. л. розпушувача;
- 50 г вершкового масла;
- 1 ч. л. кориці;
- сіль до свого смаку.
Яблука вимийте, очистить від шкірки та серцевини й наріжте тонкими часточками. У мисці збийте яйця з цукром і дрібкою солі до пишної піни.
Додайте борошно, розпушувач і корицю та перемішайте до однорідності.
Сковороду з антипригарним покриттям змастіть олією і викладіть на неї половину яблучних часточок, злегка присипавши їх цукром.
Залийте яблука тістом і вирівняйте його лопаткою.
Зверху покладіть яблучні часточки, що залишилися, і посипте їх цукром і корицею.
Поставте сковороду на середній вогонь і прикрийте кришкою. Печіть яблучний пиріг 25-30 хвилин, перевіряючи готовність зубочисткою.
Готовий пиріг трохи остудіть на пательні, а потім переверніть на блюдо.
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