Духовка не потрібна: детальний рецепт яблучного пирога на сковороді

Яблучний пиріг на сковороді — це простий і смачний десерт, який можна приготувати з доступних продуктів.

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Цей яблучний пиріг гарний тим, що вам не знадобитися духовка. А тільки сковорідка і всі необхідні інгредієнти. Пиріг виходить ароматним, ніжним і соковитим, а його приготування не займе багато часу. Рецептом смачного пирога поділилася кулінарна блогерка, яка пише під ніком tomka_recepti.

Яблучний пиріг на сковороді

Інгредієнти:

3-4 яблука;

3 яйця;

150 г цукру;

150 г борошна;

1 ч. л. розпушувача;

50 г вершкового масла;

1 ч. л. кориці;

сіль до свого смаку.

Яблука вимийте, очистить від шкірки та серцевини й наріжте тонкими часточками. У мисці збийте яйця з цукром і дрібкою солі до пишної піни.

Додайте борошно, розпушувач і корицю та перемішайте до однорідності.

Сковороду з антипригарним покриттям змастіть олією і викладіть на неї половину яблучних часточок, злегка присипавши їх цукром.

Залийте яблука тістом і вирівняйте його лопаткою.

Зверху покладіть яблучні часточки, що залишилися, і посипте їх цукром і корицею.

Поставте сковороду на середній вогонь і прикрийте кришкою. Печіть яблучний пиріг 25-30 хвилин, перевіряючи готовність зубочисткою.

Готовий пиріг трохи остудіть на пательні, а потім переверніть на блюдо.

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