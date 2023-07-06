Найніжніші рибні котлети: покроковий рецепт

Котлети з риби приємно урізноманітнюють літнє меню.

Рибні котлети можна готувати різними способами: з панірувальними сухарями, булкою, замоченою в молоці, або ж із манкою та картопляним пюре.

Так котлети виходять особливо ніжними і з хрусткою скоринкою. Смачним рецептом рибних котлет поділилися на кулінарному сайті Picante Cooking.

Готувати такі рибні котлети можна практично з будь-якого філе не жирної риби, як морської, так і прісноводної. Оптимально використовувати філе хека.

Дуже важливо ретельно обваляти котлети в панірувальних сухарях, для цього має бути їх достатня кількість. І не забувайте, перед тим як викладати котлети на пательню, потрібно добре розігріти олію, інакше котлети вберуть занадто багато жиру.

Ніжні рибні котлети

Інгредієнти:

500 грам рибного філе без шкіри;

2 середні картоплини;

2 ст. л. манки;

1 яйце;

1 цибулина;

1 ч. л. солі;

1/4 пучка кропу, дрібно порізати;

панірувальні сухарі;

рослинна олія для смаження.

Картоплю почистьте, відваріть до готовності та розімніть на пюре.

Цибулю очистить і крупно поріжте. Потім закиньте в блендер і добре подрібніть. Додайте рибне філе та сіль і перемішайте до однорідності.

Додайте товчену картоплю, яйце та манку і ще раз перемішайте. Додайте кріп і перемішайте все лопаткою.

З отриманої маси сформуйте рибні котлети і щедро обваляйте їх у сухарях, викладіть на чисту тарілку.

Розігрійте рослинну олію на сковороді. Смажте рибні котлети порціями, але не кладіть занадто багато, щоб вони обсмажувалися рівномірно.

Готові рибні котлети викладайте на тарілку, застелену паперовим рушником.

Подавайте рибні котлети гарячими з легким овочевим салатом. Наприклад, ви можете приготувати смачний грецький салат. Але це не той салат, про який знають абсолютно всі.