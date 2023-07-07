Пікантний смак: рецепт шоколадного кексу з абрикосовим джемом

Це простий і дуже смачний кекс, якому надає кислинки абрикосовий джем.

Шоколадний торт з абрикосовим джемом — один із тих десертів, сильна сторона яких — простота. Завжди виграшне поєднання темного шоколаду з солодкістю абрикосів у такому випадку збагачене ананасовим соком і ароматом рому.

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У результаті виходить смачний, ароматний десерт, який легко приготувати. Рецепт був опублікований на сайті Cucchiaio.

Шоколадний кекс з абрикосовим джемом

Інгредієнти:

100 г темного шоколаду 70%;

50 г вершкового масла;

3 яйця кімнатної температури;

150 г цукрового піску;

100 г борошна;

сіль.

Для начинки:

200 г абрикосового варення;

ананасовий сік;

1/2 склянки рому.

Абрикоси — це найбільш літні ласощі. Тож, якщо у вас немає готового абрикосового варення, або джему, просто очистить 500 грамів абрикосів від кісточок, подрібніть у блендері, проваріть з невеликою кількістю цукру і остудіть. Основа вашої начинки готова. А поки готуйте шоколадний бісквіт.

Розтопіть на водяній бані подрібнений шоколад із вершковим маслом, збиваючи їх вінчиком. Коли шоколад повністю розтане і суміш стане однорідною, дайте їй охолонути. Тим часом збийте яйця та цукор до отримання легкої та пінистої маси.

Всипте просіяне борошно з дрібкою солі та продовжуйте збивати вінчиком, щоб усе добре перемішати: грудочок бути не повинно.

Додайте в суміш розтоплений шоколад і збивайте ще 10 хвилин, потім вилийте суміш у роз'ємну форму діаметром 20 см, змащену олією і присипану борошном. Поставити пиріг у розігріту до 160 градусів духовку і випікати 50 хвилин.

Після закінчення цього часу вийміть кекс із духовки і дайте йому охолонути. Після розріжте його навпіл по горизонталі, отримавши два коржі однакового розміру.

Приготуйте начинку: перемішайте варення ложкою, щоб воно стало більш рідким. Змішайте ананасовий сік із ромом і змочіть цією сумішшю перший корж. Змастіть поверхню джемом і накрийте другим коржиком, також змоченим ананасовим соком і ромом.

Дайте шоколадному торту з абрикосовим джемом відпочити близько години та прикрасьте його цукровою пудрою безпосередньо перед подачею на стіл.

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