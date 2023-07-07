Пікантний смак: рецепт шоколадного кексу з абрикосовим джемом
Це простий і дуже смачний кекс, якому надає кислинки абрикосовий джем.
Шоколадний торт з абрикосовим джемом — один із тих десертів, сильна сторона яких — простота. Завжди виграшне поєднання темного шоколаду з солодкістю абрикосів у такому випадку збагачене ананасовим соком і ароматом рому.
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У результаті виходить смачний, ароматний десерт, який легко приготувати. Рецепт був опублікований на сайті Cucchiaio.
Шоколадний кекс з абрикосовим джемом
Інгредієнти:
- 100 г темного шоколаду 70%;
- 50 г вершкового масла;
- 3 яйця кімнатної температури;
- 150 г цукрового піску;
- 100 г борошна;
- сіль.
Для начинки:
- 200 г абрикосового варення;
- ананасовий сік;
- 1/2 склянки рому.
Абрикоси — це найбільш літні ласощі. Тож, якщо у вас немає готового абрикосового варення, або джему, просто очистить 500 грамів абрикосів від кісточок, подрібніть у блендері, проваріть з невеликою кількістю цукру і остудіть. Основа вашої начинки готова. А поки готуйте шоколадний бісквіт.
Розтопіть на водяній бані подрібнений шоколад із вершковим маслом, збиваючи їх вінчиком. Коли шоколад повністю розтане і суміш стане однорідною, дайте їй охолонути. Тим часом збийте яйця та цукор до отримання легкої та пінистої маси.
Всипте просіяне борошно з дрібкою солі та продовжуйте збивати вінчиком, щоб усе добре перемішати: грудочок бути не повинно.
Додайте в суміш розтоплений шоколад і збивайте ще 10 хвилин, потім вилийте суміш у роз'ємну форму діаметром 20 см, змащену олією і присипану борошном. Поставити пиріг у розігріту до 160 градусів духовку і випікати 50 хвилин.
Після закінчення цього часу вийміть кекс із духовки і дайте йому охолонути. Після розріжте його навпіл по горизонталі, отримавши два коржі однакового розміру.
Приготуйте начинку: перемішайте варення ложкою, щоб воно стало більш рідким. Змішайте ананасовий сік із ромом і змочіть цією сумішшю перший корж. Змастіть поверхню джемом і накрийте другим коржиком, також змоченим ананасовим соком і ромом.
Дайте шоколадному торту з абрикосовим джемом відпочити близько години та прикрасьте його цукровою пудрою безпосередньо перед подачею на стіл.
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