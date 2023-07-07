Швидкі мариновані кабачки: простий рецепт смачної закуски

Це неймовірно проста страва, яку дуже просто приготувати.

Нині сезон кабачків і цукіні, а отже можна їсти їх у вигляді рагу, котлет і навіть начинки для пирогів. А можна швидко їх замаринувати і подавати до м'ясних і рибних страв під час літнього обіду.

Усе, що вам потрібно, це кілька хороших невеликих кабачків і мандоліна, щоб нарізати їх дуже тонкими скибочками. Маринад з олією і лимоном приготується за хвилину, рецепт не вимагає термічної обробки, але кабачки потрібно залишити настоятися мінімум на годину. Рецепт був опублікований на сайті Cucchiaio.

Швидкі мариновані кабачки

Інгредієнти:

3 або 4 кабачки;

1 лимон;

80 г оливкової олії;

сушений орегано (замість нього можна взяти трохи м'яти);

1 зубчик часнику;

сіль і перець.

Щоб приготувати сирі мариновані кабачки, наріжте кабачки тонкими скибочками-стрічками за допомогою мандоліни. Змішайте лимонний сік з олією, сіллю і перцем за допомогою вінчика або ручного блендера.

У квадратну форму для запікання викладіть шар скибочок кабачків, посипте сушеним орегано, викладіть кілька пелюсток часнику і полийте маринадом. Продовжуйте викладати шари, поки не закінчаться всі кабачки. Залиште маринуватися на годину. Але чим довше маринувати, тим насиченішим стане смак.

Замариновані таким чином кабачки можна подавати до запеченої пасти. Наприклад, до пасти в сицилійському стилі. Вона готується зі смачним томатним соусом, шинкою та смаженими баклажанами.