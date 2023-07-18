Оригінальна страва: смачний рецепт солоних сирників

Сирники зазвичай готують солодкими і подають із джемом, але солоними вони також дуже смачні.

Сирники — це національна українська страва і кожен кулінар має свій рецепт їхнього приготування. Зазвичай сирники готують із цукром та ваніллю. А потім подають зі свіжими ягодами, або варенням.

Але їх можна зробити й основною стравою, а не десертом. Солоні сирники — це дуже смачно. Рецептом поділилася відомий шеф-кухарка Валентина Саєнко.

Солоні сирники

Інгредієнти:

сир 5% — 300 г;

жовток — 1 шт;

томати в'ялені — 3 шт;

зелень — 10 г;

сир твердий (пармезан, чеддер, сулугуні) — 10 г;

манка — 20 г;

борошно.

Сир потрібно взяти сухий, без зайвої рідини. Перетираємо його через сито в окрему миску.

В'ялені томати ріжемо подрібніше, також дрібно ріжемо зелень, а сир натираємо на дрібній тертці. Якщо використовуєте сир пармезан, то він уже часто подається натертим.

Додайте томати, зелень і сир до сиру, всипте манку, посоліть і додайте яєчний жовток. Дайте суміші постояти 10-15 хвилин, щоб манка ввібрала вологу. А можна замішати все разом і відправити в холодильник на ніч.

Присипте стіл борошном, викладіть сир і сформуйте ковбаску. Наріжте майбутні сирники, обваляйте в борошні та смажте на середньому вогні з двох боків. Подавайте зі сметаною, несолодким йогуртом або соусом дзадзікі.

Також ви можете приготувати з сиру смачну легку запіканку.