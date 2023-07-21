Ідеально для булочок на сніданок: простий рецепт смачного яблучного варення

Яблучне варення — це ароматне фруктове варення, яке можна намазувати на сухарики, або грінки під час сніданку.

Це варення просто приготувати, а його консистенція дає змогу використовувати його як начинку для круасанів із листкового тіста, тарталеток, бріошів, булочок і пирогів.

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Рецепт зовсім не складний. Єдина обережність, якої необхідно дотримуватися, як і під час приготування всіх консервів, — це добре простерилізувати банки. Просто переконайтеся, що вони чисті, добре вимийте їх, і потримайте в окропі. Але обережно, щоб банки не тріснули. Що стосується кришок, то завжди використовуйте нові. Кришка, що погано закривається, може створити проблеми для вакуумного пакування, і варення може зіпсуватися.

Рецептом смачного яблучного варення поділилися на сайті Cucchiaio.

Яблучне варення

Інгредієнти:

1 кг яблук (вага без урахування відходів);

400 г цукру;

цедра і сік 1 лимона.

Варити яблучне варення дуже просто. Спочатку розріжте яблука на четвертинки, очистить їх і видаліть серцевину, потім наріжте м'якоть кубиками. Зберіть шматочки в каструльку разом із цукром, цедрою та процідженим лимонним соком. Перемішайте і поставте на слабкий вогонь і доводьте до кипіння.

Варіть варення близько 45-60 хвилин, ретельно подрібнивши весь вміст каструлі занурювальним блендером, щойно ви побачите, що яблука стали м'якими. Варення готове, коли невелика кількість джему, поміщена на похиле блюдце, не стікає відразу, а стікає з деяким опором. Перекласти варення ще гарячим у стерилізовані банки.

Закрийте банки й одразу ж переверніть їх догори дном. Дайте варенню охолонути. Коли яблучне варення охолоне, воно готове до вживання. Консерви, які ви збираєтеся використовувати найближчим часом, зберігайте в темному, прохолодному і сухому місці.

Також на зиму ви можете приготувати смачний джем із мандаринів. Таке варення виходить неймовірно ароматним.