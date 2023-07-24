Класика італійської кухні: салат Капричіоза

Цей салат із шинкою та майонезом є однією з найпопулярніших закусок у світі.

Абсолютна класика, салат Капричоза дуже часто з'являється на святкових столах по всьому світу. Морква і селера, шинка і майонез — створюють саме той ансамбль, який усім подобається.

Салат Капричоза є однією з найпопулярніших італійських закусок антипасті. Зазвичай до цього списку також входять м'ясні нарізки, сири, соління та соуси.

Салат Капричіоза готується швидко та легко. Як саме, розповіли на кулінарному сайті Cucchiaio.

Салат Капричіоза

Інгредієнти:

2 моркви;

1 невелика селера;

1 лимон;

100 г вареної шинки;

100 г твердого сиру;

200 г майонезу;

1 чайна ложка солодкої діжонської гірчиці;

1 столова ложка білого винного оцту;

сіль.

Щоб приготувати салат Капричоза, почніть із підготовки овочів. Моркву очистіть, вимийте, обсушіть і наріжте соломкою. Селеру очистіть від шкірки, вимийте і наріжте скибочками завтовшки 2-3 мм, а потім соломкою, і в міру готовності замочуйте її у воді, підкисленій лимонним соком. Злийте воду, висушіть і перекладіть у миску з морквою, дрібкою солі й оцтом. Перемішайте і дайте овочам розм'якшити протягом півгодини. Тим часом наріжте кубиками шинку та сир.

Змішайте майонез із гірчицею, додайте шинку, сир і підготовлені овочі, добре перемішайте.

Коли інгредієнти добре перемішані, можна подавати салат Капричоза на стіл.

Також ви можете приготувати дуже смачний салат із курячою грудкою.