Оригінальний рецепт смачного варення: як приготувати джем із винограду

З винограду роблять вино, сік і родзинки, але спробуйте приготувати варення.

Щоб приготувати вишукане варення з синього винограду, вам знадобляться лише два інгредієнти: варення та цукор. Кількість цукру регулюйте самі. Можливо, вам захочеться зробити його менш солодким.

Ви можете використовувати темний виноград, або зелений. Або зробити суміш. Також ви можете додати у варення під час готування два нарізані шматочками яблука, щоб варення вийшло більш жельованим за рахунок пектину. Або сік двох апельсинів для цитрусового аромату. Як приготувати варення з винограду, розповіли на сайті Giallo Zafferano.

Варення з чорного винограду можна використовувати як начинку для смачних тарталеток і тістечок, або намазати його на тости до сніданку.

Варення з винограду

Інгредієнти:

виноград (очищений) 1 кг;

Цукор 300 г.

Щоб приготувати варення з винограду, переконайтеся, що у вас є нові кришки і продезінфіковані банки.

Зніміть ягоди винограду з гілок і добре помийте під проточною водою. Злийте воду і видаліть кісточки, зрізуючи кожну виноградинку маленьким ножем. Якщо ви цього не зробите, варення все одно можна зварити, але його доведеться протерти через сито, щоб кісточки не потрапили в банку.

Пересипте виноград у велику каструлю. Дайте йому закипіти на середньому вогні. Це займе близько 20 хвилин, не забуваючи помішувати. Додайте цукор і варіть на слабкому вогні до температури 108 градусів. Це займе близько 20 хвилин, рекомендуємо використовувати кулінарний термометр.

Перелийте ще гаряче варення в заздалегідь продезінфіковані банки за допомогою лійки для більш точної роботи (ми використовували банки по 300 г). Закрийте кришечкою, піклуючись про створення вакууму.

Варення з винограду можна вживати через 2-3 тижні після приготування.

Тримайте варення з винограду якомога далі від джерел тепла і світла близько 3 місяців. Якщо ви відкриваєте банки, їх слід зберігати в холодильнику і вжити протягом кількох днів.

Також ви можете приготувати смачне варення з мандаринів.