Ідеально на зиму: простий рецепт варення з груш та імбиру

Це смачне варення потішить вас, коли літо закінчиться.

Варення з груші та імбиру — рецепт з апетитним поєднанням, у якому сезонні фрукти посилюються пряним смаком спеції. Спробуйте його як доповнення до сирів або як начинку для млинців.

Це варення готується за короткий час, воно не потребує особливих технічних навичок: достатньо правильно дотримуватися етапів приготування та подбати про стерилізацію баночок, які використовуватимуться для консервування. Рецепт смачного варення з груш був опублікований на сайті Cucchiaio.

Варення з груш та імбиру

Інгредієнти:

2 кг стиглих груш;

450 г цукрового піску;

сік одного лимона;

корінь імбиру.

Можна зварити варення просто з груш, а якщо додати туди трохи імбиру, то смак вийде особливо пікантним. Груші для цього варення можна брати будь-які. Головне, щоб вони не були занадто м'якими.

Ретельно промийте та висушіть груші. Наріжте їх кубиками, залишивши шкірку. Покладіть їх у велику каструлю з високими краями та додайте цукор і лимонний сік. Залиште на кілька хвилин, поки цукор не розчиниться.

У цей момент додайте три столові ложки тертого імбиру і перемішайте, поки груші не розваряться. Збийте варення занурювальним блендером, поки воно тихенько готується на невеликому вогні. Доведіть до кипіння і залиште кипіти на 10 хвилин.

Готове грушево-імбирне варення розлийте по попередньо стерилізованих банках, не заповнюючи їх повністю, і створіть вакуум, залишивши банки догори дном на 15 хвилин.

Також ви можете приготувати дуже смачне варення з яблук. Його теж можна використовувати для начинки пиріжків і додавати до млинців та оладок.