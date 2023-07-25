Найпростіша страва на вечерю: рецепт фаршированих кабачків

Цю страву неймовірно просто готувати і її навіть можна приготувати про запас.

Якщо у вас є невеликі кабачки, і ви не знаєте, що приготувати, то спробуйте зробити фаршировані кабачки в духовці. Це неймовірно проста страва, в яку ви можете додати щось на свій смак. Рецепт був опублікований на сайті Giallo Zafferano.

Фаршировані кабачки

Інгредієнти:

4 кабачки (близько 300 г);

свинячий фарш — 350 г;

одне яйце;

сир Грана Падано — 100 г;

панірувальні сухарі 100 г;

чорний перець, сіль, оливкова олія, петрушка.

Щоб приготувати фаршировані кабачки, спочатку вимийте їх, не обрізаючи кінчики, і розріжте їх уздовж навпіл.

Тепер ложкою витягніть м'якоть кабачка, у вас вийде близько 400 грамів. Але залиште трохи м'якоті на стінках. Очищені кабачки посоліть і відставте в сторону.

М'якоть кабачка крупно наріжте і покладіть у миску разом зі свинячим фаршем. Додайте яйце, панірувальні сухарі та тертий сир Грана Падано.

Приправте начинку рубаною петрушкою, посоліть і поперчіть. Перемішайте все руками.

Після того як начинка готова, візьміть форму, змастіть дно олією і начиніть кабачки фаршем. Викладіть їх у форму і збризніть олією.

Запікайте їх у розігрітій до 190 градусів духовці 40 хвилин. Якщо у вас є режим гриль, то поставте його наприкінці приготування хвилин на п'ять, щоб фарш запікся. Перед подачею дайте страві охолонути.

Зберігайте фаршировані кабачки в холодильнику в герметичному контейнері не більше 1-2 днів. Ви можете заморозити їх, якщо ви використовували свіжі інгредієнти, а не розморожені.

Ви можете доповнити свою начинку за своїм бажанням. Можна використовувати відварений рис, консервований тунець в олії, трохи сиру, нарізаного кубиками. Або в'ялене м'ясо.

Також із кабачків ви можете приготувати смачні сирні кульки з кабачками.