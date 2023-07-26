Найпростіша страва з бюджетних продуктів: рецепт ікри з кабачків

Кабачкову ікру звісно можна купити в магазині, але краще її приготувати самостійно.

Напевно у всіх є сімейний рецепт кабачкової ікри. Це проста і недорога страва із сезонних продуктів.

Рецептом поділилася українська кулінарна блогерка, яка пише під ніком _tanyushina_.

Вона зазначає, що дуже важливо випарувати всю рідину з ікри і не додавати в процесі жодної води. Можна використовувати і свіжі помідори, але з томатною пастою виходить смачніше. Це базовий рецепт, але ви завжди можете доповнити його на свій смак. Можна додати часник, солодкий перець, або зелень на ваш смак.

Кабачкова ікра

Інгредієнти:

1 цибулина;

1 морквина;

3 солодких перці;

3 невеликих кабачки;

2 ст. л. томатної пасти;

сіль, перець;

гострий перець, часник, зелень — якщо хочете.

Краще всі овочі підготувати заздалегідь. Поріжте дрібними кубиками цибулю, солодкий перець і кабачки. Моркву можна натерти на великій тертці, а можна теж порізати кубиками.

Обсмажуйте овочі на сковорідці на олії по черзі до м'якості: цибуля, морква, перець. Кабачки краще додавати в кілька етапів, бо вони пускають багато рідини.

Коли всі овочі обсмажені, посоліть, заправте гострим перцем, якщо використовуєте. Додайте томатну пасту. Перемішайте і накрийте кришкою.

Тушкуйте на середньому вогні, поки в ікрі зовсім не залишиться вологи. Перемішуйте періодично, щоб ікра не підгоріла.

Часник і зелень краще додавати наприкінці. Ця страва найсмачніше смакує холодною та з підсмаженим хлібом. Але взагалі вона смачна в будь-якому вигляді.

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