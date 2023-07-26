Заготівля на зиму: простий рецепт персикового варення з корицею

Це чудовий спосіб доповнити знайомий рецепт новими ароматами.

Варення з персиків зварити просто, але його можна збагатити приємним ароматом кориці. Варення — це завжди гарна ідея, щоб запастися дорогоцінними літніми ароматами до кінця року. Використовуйте солодкі та стиглі плоди, і результат буде незвичайним.

Комбіновані варення — тренд останніх сезонів. Навіщо обмежуватися одним смаком, якщо можна потішити себе одразу кількома з однієї баночки. Як приготувати варення з персиків з корицею, написали на кулінарному сайті Cucchiaio. Ви можете використовувати суміш персиків і нектаринів. Головне, щоб вони були смачними.

Варення з персиків з ароматом кориці

Інгредієнти:

2 кг персиків;

500 г цукрового піску;

3 палички кориці;

цедра одного лимона;

1 яблуко.

Очистіть персики, видаліть кісточку і наріжте їх невеликими шматочками. Зважте отриману м'якоть і зберіть її в миску. Додайте половину кількості цукру (наприклад, 1 кг м'якоті = 500 г цукру) і перемішайте.

Також додайте цедру ½ лимона, намагаючись видалити тільки жовту частину, три часточки яблука, добре вимитих і зі шкіркою, і паличку кориці. Перемішайте, перекладіть у ємність із кришкою і залиште настоятися в прохолодному місці, наприклад у холодильнику, приблизно на 12 годин. Після закінчення цього часу зберіть сік, що виділився з плодів, у велику каструлю з високими бортиками. Доведіть до кипіння й уваріть.

Додайте нарізані фрукти та готуйте варення на середньому вогні, помішуючи. У середині приготування вийміть часточки яблук, які досі використовували для витягання пектину, разом із корицею та цедрою лимона. Перемішайте і уварюйте варення доти, доки джем не стане густим і консистенції, як густий мед. Зазвичай це займає близько 40 хвилин. Перекладіть ще гаряче варення в чисті банки, герметично закрийте і дайте охолонути в перевернутому вигляді.

Також ви можете приготувати дуже смачне варення з груш з імбиром.