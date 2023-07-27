Ідеально до м'яса: рецепт малинового соусу на зиму

Соус, або як його ще називають, чатні, з малини та чорного перцю, стане ідеальним доповненням до м'ясних страв.

Чатні — це кисло-солодка приправа з фруктів і овочів, приготована в сиропі з оцту, цукру і трав.

Чатні готують у Великій Британії, але цей соус індійського походження. Чатні готують із манго, з яблук, із лісових ягід.

Він може бути однорідним, або зі шматочками фруктів, гострим, або більш м'яким. Але це в будь-якому разі смачно. Чатні зазвичай подають із відвареною куркою, рибою або м'ясними стравами. А тепер і ви можете приготувати цей смачний соус за рецептом, опублікованим на кулінарному сайті Cucchiaio.

Чатні з малини та чорного перцю

Інгредієнти:

300 г малини;

60 г цукрового піску;

3 столові ложки малинового оцту;

1 цибулина;

1/2 чайної ложки меленого імбиру;

2 щіпки меленої кориці;

свіжомелений чорний перець;

бальзамічний оцет, рослинна олія.

Наріжте цибулю дрібними кубиками і відправте її тушкуватися в каструльку з олією, а краще оливковою олією.

Додайте малину, коричневий цукор (можна і білий), малиновий оцет, перець, корицю та імбир. Перемішайте і варіть близько 10 хвилин, розминаючи ягоди ложкою.

Змішайте всі інгредієнти за допомогою занурювального блендера, потім профільтруйте через дрібне сито, щоб видалити насіння та інші домішки. Знову поставте все на вогонь і готуйте, поки чатні не набуде консистенції густого варення.

Вимкніть вогонь, додайте чайну ложку бальзамічного оцту і перекладіть чатні в чисту скляну ємність, що герметично закривається. Дати повністю охолонути. Чатні з малиною і чорним перцем можна зберігати в холодильнику кілька тижнів. А якщо покласти його в стерилізовані банки — то довше.

Ви можете приготувати чатні з малини і взимку, якщо заморозите малину про запас.

Також із ягід і фруктів можна готувати смачне варення. Спробуйте ароматне варення з груш з імбиром.