Швидка вечеря з молодої картоплі: апетитно і легко

Родзинкою страви є соус, який надає їй цікавого кислуватого смаку.

Швидку, ситну і дуже смачну вечерю з молодої картоплі можна приготувати для всієї родини, скориставшись рецептом із блогу "Ваш кулінар". Така страва вийде навіть у новачків і стане справжньою паличкою-виручалочкою, якщо немає часу довго стояти біля плити.

Швидка вечеря з молодої картоплі

Інгредієнти:

картопля молода — 300 г;

цибулина — 1 шт;

мариновані огірки — 3 шт;

кріп — 2 ст. л;

зелена цибуля — 1 ст. л.

Для соусу:

оливкова олія — 4 ст. л;

білий оцет — 2 ст. л;

лимонний сік — 2 ст. л;

майонез — 1 ст. л;

соус із гірчиці та кропу — 1 ст. л. Можна взяти звичайний гірчичний соус.

Спосіб приготування:

Картоплю добре помити, порізати навпіл або на чотири частини, обсмажити на соняшниковій олії, викласти на паперовий рушник, щоб зійшов жир.

Цибулю почистити, порізати півкільцями, огірки порізати кільцями, зелень дрібно порубати. Усі інгредієнти для соусу з'єднати і змішати до однорідної маси.

Картоплю викласти в глибоке блюдо, додати огірки, зелень, цибулю, полити все соусом і перемішати. Ситна й ароматна вечеря готова!

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