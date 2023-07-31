Усього 15 хвилин і три інгредієнти: як швидко приготувати варення зі слив на сковороді

За раз на сковороді не варто готувати більше двох порцій варення.

Варення зі слив є джерелом безлічі вітамінів. У ньому містяться харчові волокна, мінеральні речовини, такі як цинк, йод, магній, сірка і кальцій, вітаміни з групи В, С, РР, Е і К. Завдяки властивостям сливи, приготоване з неї варення чинить сприятливий вплив на організм. Оскільки слива вже практично дозріває, саме час подумати про заготовки на зиму. Варення зі сливи — не тільки смачне з чаєм, а й підходить як начинка для пирогів і рогаликів. Як його приготувати на сковорідці всього за 15 хвилин, розповіла у своєму Instagram кулінарний блогер Юлія Симончук.

Варення зі слив

Інгредієнти на 0,5 л варення:

стиглі та цілі сливи — 0,5 кг;

цукор — 0,5 літра;

лимонна кислота — на кінчику ножа.

Спосіб приготування:

Сливи помити, очистити від кісточок, порізати навпіл або на чотири частини, якщо великі, скласти в глибоку сковорідку і поставити на максимальний вогонь. Коли закиплять, засікти п'ять хвилин і варити, періодично помішуючи. Через п'ять хвилин кипіння всипати цукор, знову перемішати і кип'ятити п'ять хвилин з того моменту, коли вся маса почне кипіти.

Через цей час додати лимонну кислоту і кип'ятити варення ще хвилину. Готове варення гарячим розлити в чисті стерилізовані банки, закатати кришками й укутати до охолодження.

Таким способом модно готувати не більше двох порцій за раз.

Раніше Фокус писав, як приготувати смородинове варення без варіння.