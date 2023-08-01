Як приготувати лоранський пиріг із куркою: простий рецепт

Страва французької кухні стала своєрідною відповіддю італійській піці та пасті.

Лоранський пиріг, або, як його ще називають, кіш, є стравою французької кухні. Свого роду це французька відповідь італійській піці. Якщо ви любите прості та ситні пироги, саме час приготувати його з начинкою з курки, сиру та вершків за рецептом із блогу "Рецепти щодня".

Лоранський пиріг

Інгредієнти:

Для тіста:

борошно — 200 г;

вершкове масло — 100 г;

крижана вода — 5 ст. л;

сіль — дрібка.

Для начинки:

куряча грудка — 200 г;

яйце — 2 шт;

вершки 20% — 200 мл;

сир — 100 г;

сіль — дрібка

сирний сир — 1 ст. л.

Спосіб приготування:

У глибокий посуд просіяти борошно, додати сіль, нарізане кубиками холодне масло і все перетерти на крихту, після чого налити воду і замісити тісто. Розподілити його по роз'ємній формі, сформувавши бортики, злегка проколоти виделкою, щоб під час випікання воно не пузирилося. Відправити тісто в духовку, розігріту до 200 градусів, на 15 хвилин.

Для начинки курячу грудку варто замаринувати заздалегідь. Обваляти її в суміші з копченої паприки, солі, перцю, столової ложки маслинової олії та залишити її маринуватися щонайменше на три години, після чого відправити в духовку і запікати до готовності.

Куряче м'ясо нарізати кубиками.

Яйця змішати з вершками, додати в цю масу сирний сир і сіль. На спечену основу покласти начинку, залити яєчною сумішшю і відправити знову в духовку (200 градусів) на 25-30 хвилин.

Раніше Фокус писав, як приготувати абрикосовий пиріг.