Як приготувати лоранський пиріг із куркою: простий рецепт
Страва французької кухні стала своєрідною відповіддю італійській піці та пасті.
Лоранський пиріг, або, як його ще називають, кіш, є стравою французької кухні. Свого роду це французька відповідь італійській піці. Якщо ви любите прості та ситні пироги, саме час приготувати його з начинкою з курки, сиру та вершків за рецептом із блогу "Рецепти щодня".
Лоранський пиріг
Інгредієнти:
Для тіста:
- борошно — 200 г;
- вершкове масло — 100 г;
- крижана вода — 5 ст. л;
- сіль — дрібка.
Для начинки:
- куряча грудка — 200 г;
- яйце — 2 шт;
- вершки 20% — 200 мл;
- сир — 100 г;
- сіль — дрібка
- сирний сир — 1 ст. л.
Спосіб приготування:
У глибокий посуд просіяти борошно, додати сіль, нарізане кубиками холодне масло і все перетерти на крихту, після чого налити воду і замісити тісто. Розподілити його по роз'ємній формі, сформувавши бортики, злегка проколоти виделкою, щоб під час випікання воно не пузирилося. Відправити тісто в духовку, розігріту до 200 градусів, на 15 хвилин.
Для начинки курячу грудку варто замаринувати заздалегідь. Обваляти її в суміші з копченої паприки, солі, перцю, столової ложки маслинової олії та залишити її маринуватися щонайменше на три години, після чого відправити в духовку і запікати до готовності.
Куряче м'ясо нарізати кубиками.
Яйця змішати з вершками, додати в цю масу сирний сир і сіль. На спечену основу покласти начинку, залити яєчною сумішшю і відправити знову в духовку (200 градусів) на 25-30 хвилин.
Раніше Фокус писав, як приготувати абрикосовий пиріг.