Бюджетна страва. Рецепт бургерів із кабачка

Це може бути як самостійною стравою, так і доповненням до м'яса.

Кабачкові бургери — класична зелена альтернатива м'ясним гамбургерам. Вони готуються легко і швидко, а також допоможуть впоратися з кабачками, у яких зараз сезон.

Котлети з цукіні, або каабчків — це корисний рецепт. Їх легко і швидко приготувати, вони ідеально підходять як смачна зелена друга страва для щоденного сімейного обіду.

Їх можна подавати зі свіжим салатом, або доповнити ними м'ясні страви. Можна надати їм аромату, додавши до інгредієнтів дрібку порошку карі або меленого коріандру чи кілька нарізаних оливок. Якщо, з іншого боку, ви віддаєте перевагу веганським бургерам, замініть сир поживними дріжджовими пластівцями.

Словом, це чудовий базовий рецепт, який стане в пригоді влітку. Поділилися ним на кулінарному сайті Cucchiaio.

Бургери з кабачків

Інгредієнти:

500 г кабачків

200 г картоплі

50 г панірувальних сухарів

50 г тертого сиру пармезан

нарізаної петрушки

оливкова олія, сіль, перець.

Помийте та почистіть кабачки, натріть їх на тертці з великими отворами. Відтисніть зайву рідину.

Потім обсмажте на сковороді з невеликою кількістю олії.

Приправте сіллю та перцем і готуйте близько десяти хвилин. Картоплю добре промийте і відваріть у шкірці в злегка підсоленій воді. Коли вона приготується і стане м'якою, злийте воду і дайте охолонути, потім очистіть і перетворіть на пюре.

Зберіть картопляне пюре в миску разом із натертими та приготованими кабачками. Додайте тертий пармезан, панірувальні сухарі, петрушку, сіль і перець.

Перемішайте інгредієнти ложкою або руками і за необхідності відрегулюйте консистенцію невеликою кількістю панірувальних сухарів. Ви повинні будете отримати м'яку, але пластичну суміш. Потім руками або за допомогою формочки для печива сформуйте бургери. Із цієї кількості їх має вийти чотири.

Готуйте бургери з кабачка на дуже гарячій пательні з антипригарним покриттям із невеликою кількістю олії. Коли біля основи утвориться хрустка скоринка, акуратно зніміть їх лопаткою і переверніть, щоб вони також підрум'янилися з іншого боку.

Коли вони будуть готові, дайте бургерам із цукіні відпочити кілька хвилин, а потім подавайте їх із салатом або вашим улюбленим гарніром.

Також із кабачків ви можете приготувати дуже смачне овочеве рагу, або ікру.