Дуже смачна заготівля на зиму: як приготувати джем із гарбуза

Цей джем точно потішить вас узимку. Його можна додавати до млинців і тостів.

Скоро буде сезон гарбуза, і гарбуз уже почав з'являтися на ринку. Тож час готувати гарбузовий джем. Це простий, універсальний і недорогий рецепт, який також підходить для тих, хто дотримується вегетаріанської або веганської дієти.

Це варення, або джем із гарбуза, чудово поєднується як із блакитними, так і з дуже витриманими сирами, а також ідеально підходить для млинців чи тостів. Готується гарбузовий джем справді просто, як пишуть на сайті Cucchiaio, і всього за годину можна буде заповнити попередньо стерилізовані банки та залишити їх остигати.

Зазначені в рецепті інгредієнти підійдуть для приготування 4 баночок по 250 грамів кожна.

Джем із гарбуза

Інгредієнти:

1 кг м'якоті гарбуза;

300 г цукру;

1 стручок ванілі.

Готувати варення з гарбуза нескладно. М'якоть гарбуза наріжте кубиками і перекладіть у каструлю з цукром.

Перемішайте, розріжте стручок ванілі уздовж, вискобліть насіння, що міститься всередині, і додайте його до гарбуза. Влийте 100 мл води, накрийте каструлю кришкою і варіть варення на повільному вогні близько 15-20 хвилин.

У цей момент зніміть кришку, перемішайте ложкою і варіть ще 35-40 хвилин або поки гарбуз не почне розвалюватися. Розкладіть по стерилізованих банках і залиште остигати. Подавайте гарбузове варення з млинцями, або тостами. Або ж як доповнення до блакитних чи дуже витриманих сирів.

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