Смачна та легка в приготуванні випічка: рецепт торта "Піна колада"

Якщо любите цей коктейль, то і торт вам сподобається.

Смачний торт з ароматом кокоса та ананасів – це справжній літній десерт. Тим паче якщо вам подобається однойменний коктейль. Готується він швидко, а результат вас вразить. Рецепт опублікували на сайті "Високий замок".

Торт "Піна колада"

Інгредієнти:

Для бісквіта:

3 яйця;

дрібка солі;

½ склянки цукру;

½ склянки пшеничного борошна;

1/3 склянки картопляного крохмалю;

1 ч. ложка розпушувача;

1 ст. ложка води.

Для кокосового безе:

4 білки;

¾ склянки цукру;

1 ст. ложка картопляного крохмалю;

200 г кокосової стружки.

Для крем-пудингу:

1 банка ананасів (приблизно 400 г);

1 склянка сиропу з-під ананасів;

½ склянки молока;

4 ст. ложки цукру;

4 жовтки;

1 пудинг (40 г) ванільний або вершковий (без цукру);

200 г вершкового масла.

Для початку приготуйте бісквіт. Відокремте білки від жовтків і збийте їх з дрібкою солі. Потім порціями всипте цукор і збивайте до утворення міцної блискучої піни. Додайте жовтки та перемішайте. Всипте борошно і розпушувач, влийте воду і тепер акуратно, але ретельно перемішайте ложкою.

Викладіть тісто на деко (23×33 см), застелене папером для випікання. Випікайте бісквіт при 180 градусах близько 30 хвилин.

Поки бісквіт печеться, приготуйте кокосове безе. Білки збийте із сіллю, поступово додаючи цукор, до густої і блискучої піни. Всипте кокосову стружку і картопляний крохмаль та ретельно перемішайте. Перекладіть на деко і випікати при 170 градусах теж близько півгодини.

А тепер готуйте крем-пудинг з ананасом. Ананас наріжте кубиками. Сироп налийте у каструлю додайте цукор і доведіть до кипіння. Молоко змішайте з пудингом і жовтками, залийте киплячим сиропом, і, постійно помішуючи, варить до загустіння.

Готовий пудинг охолодіть. М’яке вершкове масло збийте до білого кольору, це забере хвилин десять.

Потім, не припиняючи міксер, додайте пудинг і мішайте до однорідності. Готову масу перемішайте з подрібненим ананасом. Тепер зберіть торт. Викладіть крем на бісквіт, розрівняйте і покрийте кокосовим безе. Залиште в холодильнику на кілька годин.

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