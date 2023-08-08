Смачне на зиму: як приготувати сливовий джем із шоколадом

Цей джем має дуже яскравий насичений смак слив із тонкими нотками шоколаду.

Літо — саме той час, коли треба робити заготовки на зиму. І зараз, коли вже почали з'являтися сливи, можна зробити смачний джем із шоколадом.

Він вас точно вразить своїм вишуканим і дуже оригінальним смаком. Рецептом поділилися на сайті "Високий замок".

Сливовий джем із шоколадом

Інгредієнти:

1 кг слив;

400 г цукру;

80 г темного шоколаду.

Сливи ретельно вимийте під проточною водою, розкладіть на горизонтальній поверхні, щоб вони висохли. Потім розріжте кожну сливу навпіл і дістаньте кісточки.

Перекладіть сливи в каструлю з товстим дном. Засипте цукром і акуратно перемішайте. Накрийте каструлю зі сливами та цукром кришкою та залиште на 5−6 годин, щоб фрукти пустили сік.

Потім поставте каструлю на невеличкий вогонь, доведіть до кипіння та варіть джем близько 30 хвилин. Знімайте пінку, яка утвориться, ложкою.

Джем постійно треба помішувати, аби він не підгорів. Потім зніміть каструлю з вогню й дайте сливам охолонути.

Невеликими порціями перекладайте сливи в сито та перетирайте їх на пюре.

Отримане сливове пюре з цукром перекладіть у каструлю. Чорний шоколад поламайте на невеликі шматочки й додайте в каструлю з джемом.

На малому вогні доведіть свій джем до кипіння та варіть близько десяти хвилин на найбільш мінімальному вогні, помішуючи.

Потім перелийте гарячий сливовий джем у простерилізовані банки та відразу закрийте чистими кришками.

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