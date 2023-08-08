Смачна і проста страва: рецепт м'ясних рулетиків

Це найпростіша страва всього з трьох інгредієнтів.

М'ясні рулетики — це простий, швидкий і смачний спосіб подати смачну страву до столу. Вона готується всього з трьох інгредієнтів — яловичини, шинки та сиру. Плюс, аромат їй надає шавлія. І у вас вийде дуже смачна друга страва, яка сподобається всій родині.

В оригінальному рецепті використовується сир скаморца. Це італійський напівм'який сир, який виробляють із коров'ячого, козячого, овечого або буйволиного молока. Він має незвичайну грушоподібну форму. Він може бути свіжим або копченим. У сиру скаморца ніжний, молочний смак і еластична текстура. Його часто додають у піцу, салати, супи або вживають як самостійну страву з хлібом та овочами. Замінити його можна моцарелою, або сулугуні.

Його можна подавати з легким овочевим салатом, або з картоплею. Можна приготувати про запас і розігрівати, коли буде потрібно. Поєднання смаків у цьому рецепті просто незрівнянне. Яловичина, ніжна і соковита, добре поєднується з шинкою, а сир, що розтанув, створює чудову вершкову консистенцію, яка обволікає кожен шматочок. Шавлія з її ароматом додає трав'янистої нотки та нотку свіжості. Рецептом поділилися на сайті Cucchiaio.

М'ясні рулетики

Інгредієнти:

8 скибочок яловичини;

8 скибочок вареної шинки;

16 скибочок сиру;

8 листків шавлії;

оливкова олія;

1 зубчик часнику;

пів склянки білого вина;

сіль, перець.

Щоб приготувати м'ясні рулетики, скибочки яловичини делікатно відбийте молотком. Покладіть зверху скибочку шинки, а потім дві скибочки і не послаблюючи стоншуйте за допомогою пристрою для розм'якшення м'яса. Додайте скибочку шинки, а потім 2 скибочки сиру.

Згорніть рулетики, оберніть листочком шавлії та заколіть зубочисткою. Краще використовуйте зубочистки, а не кулінарний шпагат, бо мотузку складніше видалити після приготування.

Підрум'яньте рулетики на сковорідці з краплею олії та припущеним зубчиком часнику.

Коли рулети добре підрум'яняться з обох боків, додайте біле вино, сіль і перець. Продовжуйте готувати ще близько 10-15 хвилин на повільному вогні, щоб сир розплавився, але не витік назовні. Не пересмажуйте м'ясо, щоб воно не пересохло. Подавайте м'ясні рулетики з ложкою соусу зі сковороди.

Також ви можете приготувати до цих м'ясних рулетиків смачні мариновані баклажани.