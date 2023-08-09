Соковита і смачна яловича котлета на вугіллі: рецепт з Одеси (відео)
Перед тим, як смажити котлету на вугіллі, змастіть її оливковою олією. Так вона буде більш соковитою і дасть гарну скоринку.
Якщо ви думаєте, що на вугіллі або на решітці можна готувати тільки м'ясо, рибу та овочі шматками, то ви помиляєтеся. Виявляється, немає нічого складного в тому, щоб приготувати на вугіллі велику, соковиту і дуже смачну котлету. Вона виходить підсмаженою і має дуже апетитний запах. А як її приготувати, розповів у своєму блозі відомий кулінар Валерій Пономар з Одеси.
Соковита яловича котлета на вугіллі
Інгредієнти на одну порцію:
- телятина (лопатка) — 1 кг;
- сало — 200 г;
- цибуля — 1 шт (або дві цибулини — біла і червона);
- гострий перець — 1 шт;
- петрушка — 1,5 ст. л;
- волоські горіхи — 2 ст. л;
- сіль — 1 ч. л;
- чорний перець — 1 ч. л;
- коріандр мелений — 1/2 ч. л;
- сир чеддер — 100 г;
- оливкова олія — 2 ст. л.
Спосіб приготування:
Яловичину і сало пропустити через м'ясорубку, використовуючи велику сітку. Цибулю, перець, петрушку та горіхи нарізати дуже дрібно ножем і додати до фаршу, все дуже добре вимішати: що краще це зробити, то ліпше буде фарш тримати форму.
На пергаментному папері за допомогою харчової плівки зробити дві тонкі котлети. На одну покласти порізаний слайсами сир, зверху накрити другою і защипнути краї. Змастити верх оливковою олією й акуратно перекласти котлету на решітку. Обсмажити до готовності з двох боків на вугіллі.
Готову котлету порізати на порції.
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