Соковита і смачна яловича котлета на вугіллі: рецепт з Одеси (відео)

Перед тим, як смажити котлету на вугіллі, змастіть її оливковою олією. Так вона буде більш соковитою і дасть гарну скоринку.

Якщо ви думаєте, що на вугіллі або на решітці можна готувати тільки м'ясо, рибу та овочі шматками, то ви помиляєтеся. Виявляється, немає нічого складного в тому, щоб приготувати на вугіллі велику, соковиту і дуже смачну котлету. Вона виходить підсмаженою і має дуже апетитний запах. А як її приготувати, розповів у своєму блозі відомий кулінар Валерій Пономар з Одеси.

Соковита яловича котлета на вугіллі

Інгредієнти на одну порцію:

телятина (лопатка) — 1 кг;

сало — 200 г;

цибуля — 1 шт (або дві цибулини — біла і червона);

гострий перець — 1 шт;

петрушка — 1,5 ст. л;

волоські горіхи — 2 ст. л;

сіль — 1 ч. л;

чорний перець — 1 ч. л;

коріандр мелений — 1/2 ч. л;

сир чеддер — 100 г;

оливкова олія — 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Яловичину і сало пропустити через м'ясорубку, використовуючи велику сітку. Цибулю, перець, петрушку та горіхи нарізати дуже дрібно ножем і додати до фаршу, все дуже добре вимішати: що краще це зробити, то ліпше буде фарш тримати форму.

На пергаментному папері за допомогою харчової плівки зробити дві тонкі котлети. На одну покласти порізаний слайсами сир, зверху накрити другою і защипнути краї. Змастити верх оливковою олією й акуратно перекласти котлету на решітку. Обсмажити до готовності з двох боків на вугіллі.

Готову котлету порізати на порції.

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