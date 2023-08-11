Замість ковбаси та сосисок: рецепт курячої грудки на сковороді

Ця проста страва чудово зберігається в холодильнику і підходить для бутербродів.

Куряча грудка, приготована на сковорідці, це пікантна і смачна друга страва, яку дуже просто приготувати.

Приготування займе всього 40 хвилин і для тих, хто любить біле куряче м'ясо — це просто знахідка. У рецепті також використовується вино марсала — це вино з Сицилії, яке цінується за насичений смак. Але його можна замінити червоним сухим вином, або зовсім не використовувати. Ароматні трави додадуть пікантності страві. Рецептом поділилися на сайті Cucchiaio.

Куряча грудка на сковороді

Інгредієнти:

400 г курячої грудки;

100 г сирої шинки;

40 г вершкового масла;

1 зубчик часнику;

1 маленька склянка вина марсала;

1 гілочка шавлії;

сіль, чорний перець.

Насамперед підготуйте курячу грудку. Видаліть центральну кісточку і хрящі між двома частинами, розділіть грудку на дві частини. Розкладіть на обробній дошці кілька скибочок сирої шинки, зверху покладіть частину курячої грудки й оберніть її скибочками шинки так, щоб вони залишалися міцно прикріпленими до курки. Повторіть операцію з іншою половиною грудки.

У сковороді з антипригарним покриттям обсмажте зубчик часнику з вершковим маслом і шавлією. Додайте обгорнуті шинкою курячі грудки, перевертаючи їх, коли вони добре підрум'яняться з одного боку. Додайте сіль і перець та додайте вино (якщо використовуєте). Готуйте, поки вино не випарується. Тепер накрийте кришкою і готуйте 25-30 хвилин.

Подавайте курячу грудку зі свіжим салатом, нарізавши на скибочки, або зберігайте грудку в холодильнику, використовуючи для бутербродів.

Також, приготовану таким чином курячу грудку можна подавати зі смачною запеченою картоплею.

Його готують із моцарелою і томатним соусом, тож цей гарнір навіть може бути самостійною стравою.