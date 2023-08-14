Дуже смачна закуска за простим рецептом: як приготувати запечені рулетики з кабачків
Запечені рулетики з кабачків — це проста страва, яку можна приготувати за годину.
Якщо ви любите кабачки та цукіні, спробуйте приготувати ці рулетики. Ця страва ідеально підходить для сімейного обіду або вечері з друзями як перша або основна страва. Це чудовий спосіб полюбити кабачки. Рецептом поділилися на сайті Cucchiaio.
Головне пам'ятати кілька правил, коли будете укладати рулетики у форму, пам'ятайте: вони мають розташовуватися щільно один до одного, щоб вони тримали форму і не розвалювалися.
Ви можете додавати інші інгредієнти на свій смак: замінити сир на фарш, або використовуйте скибочки індички замість шинки.
Запечені рулетики з кабачків
Інгредієнти:
- 800 г кабачків;
- 150 г сиру, на кшталт сулугуні, або моцарели;
- 100 г нарізаної вареної шинки;
- оливкова олія;
- панірувальні сухарі;
- тертий сир пармезан;
- сіль, перець.
Готувати рулетики з кабачків нескладно. Спочатку помийте й обріжте кабачки, потім за допомогою мандоліни наріжте їх скибочками завтовшки близько 4 мм. Покладіть їх у тарілку, в якій ви змішали олію, сіль, перець, а потім у другу тарілку з панірувальними сухарями, змішаними з тертим пармезаном.
Перекладіть скибочки цукіні в паніровці на деко, застелене пергаментним папером, і готуйте їх у заздалегідь розігрітій до 200 градусів духовці близько 20 хвилин або доти, доки вони не стануть золотисто-коричневими та не стануть м'якими, щоб їх можна було легко згорнути. Дайте їм охолонути, викладіть на обробну дошку, зверху розкладіть смужку вареної шинки і тонкі скибочки сиру.
Щільно згорніть кожну скибочку кабачка, формуючи рулетики. Викладіть їх у злегка змащену олією форму для запікання.
Розкладайте рулетики так, щоб вони стикалися один з одним, але не втрачали форму. Збризніть невеликою кількістю олії та готуйте в духовці за температури 200 градусів до золотистого кольору, і поки сир не розплавиться. Це займе близько 10 хвилин. Після приготування вийміть рулетики з кабачків із духовки і подавайте.
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