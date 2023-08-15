Заготовки на зиму: рецепт баклажанів у томатно-часниковому соусі

Це проста і дуже смачна заготівля на зиму.

Якщо вам подобаються баклажани і ви любите робити запасу на зиму — то цей рецепт для вас. Баклажани в томатно-часниковому соусі — це дуже смачно. Гострий соус і скибочки баклажанів можуть стати смачним гарніром, а також ними можна доповнити м'ясні страви, спагеті, каші та страви з картоплі. Фокус розповість, як приготувати цю смачну закуску.

Готується вона швидко — близько години.

Баклажани в томатно-часниковому соусі

Інгредієнти:

баклажани — 1 кг;

помідори — 1 кг;

часник — 130 г (близько трьох головок);

цукор — 35 г;

сіль — 30 г;

оцет столовий 9 % — 15 мл (1 ст. ложка).

Для початку простерилізуйте банки та кришки. І залиште сохнути на чистому рушнику. Баклажани помийте, обріжте кінчики та наріжте кружечками завтовшки 1,5 см.

Складіть баклажани в миску і посипте половиною порції солі. Перемішайте і залиште хвилин на двадцять. Це потрібно, щоб позбутися зайвої рідини. Сік, що виділився, — злийте.

Після потрібно очистити від шкірки помідори. Надріжте хрестоподібно, залийте окропом і залиште на кілька хвилин. Після шкірка легко зніметься.

Часник очистить і разом із помідорами подрібніть у пюре.

Томатний соус із часником перелийте в каструлю і варіть без кришки хвилин десять, помішуючи на маленькому вогні. Додайте до соусу баклажани. Варіть ще хвилин 20. Баклажани мають зберегти форму і залишатися пружними, тож не переваріть. Всипте сіль і цукор, додайте оцет. Варіть ще п'ять хвилин.

Після розкладіть заготівлю по банках. Закрийте банки кришками, переверніть догори дном і залиште застигати. Зберігайте в темному і прохолодному місці.

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