Як приготувати картопляний пиріг, найоригінальніший рецепт запеченої картоплі

Це базовий рецепт, у який можна додавати інгредієнти на свій смак.

Запечений картопляний пиріг — це рецепт, який можна приготувати в багатьох варіантах. І за цим рецептом він готується в круглій формі, тож цю страву цілком можна подати на святковий стіл.

Його можна доповнити розмарином, копченим сиром, скибочками шинки або бекону. Базовим рецептом поділилися на кулінарному сайті Cucchiaio.

Основоположним для естетичного успіху є вибір картоплі: можете взяти картоплю з червоною шкіркою і не очищати її, тоді пиріг вийде більш ефектним. Оптимально використовувати круглу форму діаметром 23 см.

Картопляний пиріг

Інгредієнти:

1 кг середньої червоної картоплі;

500 мл овочевого бульйону;

3 столові ложки оливкової олії;

1 цибуля-шалот;

2 гілочки чебрецю;

1 гілочка нарізаного розмарину.

Ви можете зварити овочевий бульйон заздалегідь і заморозити його про запас у морозилці. Можна навіть скористатися бульйонними кубиками, хоч натуральний бульйон звісно кращий.

Картоплю добре помийте та висушіть. Чистити не треба. За допомогою слайсера-мандоліни тонко наріжте картоплю скибочками завтовшки близько 3 мм. Почніть викладати їх у роз'ємну форму, дно якої ви заздалегідь вистелили пергаментним папером, а потім змастили олією, починаючи від центру і продовжуючи до краю по колу, перекриваючи одна одну приблизно наполовину. Через пару шарів посоліть, поперчіть і вилийте парою столових ложок бульйону.

Продовжуйте, поки не закінчаться інгредієнти. Посоліть і поперчіть останній шар. Щоб рідина не витікала з форми під час приготування, вистеліть нижні краї форми алюмінієвою фольгою. Покрийте поверхню жиронепроникним папером та іншим листом алюмінієвої фольги.

Випікати за 200 градусів у гарячій духовці близько години або поки картопля не стане м'якою. Після закінчення цього часу зніміть два аркуші паперу і залиште в духовці ще на 10 хвилин, щоб верх запіканки підрум'янився.

Вийміть із духовки і дайте постояти 5 хвилин. Настає найделікатніший момент: потрібно вийняти картопляну запіканку і перевернути її догори дном на деко. Акуратно зніміть дно форми і пергаментний папір. Ваш картопляний пиріг готовий.

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