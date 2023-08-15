Українська класика: рецепт вареників із картоплею в заварному тісті

Подавати вареники до столу краще свіжими, зі сметаною або улюбленим соусом.

Вареники з картоплею — класика української кухні. Якщо ви все ще думаєте, чим потішити домочадців на вечерю, радимо приготувати цю страву, скориставшись рецептом із блогу "Рецепти щодня". Заварне тісто чудово триматиме начинку, а приготування не забере особливо багато часу.

Вареники з картоплею

Інгредієнти:

Для тіста:

борошно — 320 г;

вода (окріп) — 200 г;

сіль — 0,5 ч. л;

рослинна олія — 2 ст. л.

Для начинки:

картопля велика — 4 шт;

цибуля — 1 шт;

рослинна олія;

сіль, перець — за смаком.

Спосіб приготування:

Картоплю почистити, помити, розрізати на частини та варити в підсоленій воді до готовності. Цибулю обсмажити в олії до готовності. Щоб смак вареників був яскравішим, краще брати для піджарки нерафіновану олію.

З готової картоплі злити воду, додати в каструлю піджарку, сіль, перець і зробити пюре.

Готуємо тісто. Для цього в глибоку миску просіяти борошно, додати сіль і перемішати. Потім влити в нього окріп і рослинну олію. У цьому випадку краще взяти рафіновану. Замісити м'яке еластичне тісто і залишити його відпочити 20 хвилин.

Тісто, що відпочило, розкачати в тонкий млинець, вирізати склянкою кружечки, покласти в середину кожного по чайній ложці начинки, защипнути краї, формуючи вареник.

В окремій каструлі закип'ятити воду, додати трохи солі й викласти вареники. Після того як вони спливуть на поверхню, варити ще три хвилини.

Готові вареники викласти в миску, додати до них підсмажування з цибулі та нерафінованої соняшникової олії, перемішати і можна подавати до столу зі сметаною або улюбленим соусом.

Раніше Фокус писав, як приготувати ідеальне тісто на вареники.