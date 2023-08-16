Маринований часник: проста заготовка, яку можна приготувати вдома

Так часник простіше зберегти і після його можна використовувати у стравах і салатах.

Маринований часник — це альтернативний спосіб зберігання часнику. Якщо вам не подобається сильний смак часнику, але ви не хочете відмовлятися від нього у стравах і його поживних властивостей, спробуйте цей метод.

Маринад із перцю, білого вина та оцту робить часник ніжним і смачним. До того ж маринований часник набагато краще засвоюється, ніж сирий і, приготований таким чином, він довше зберігається. Рецептом поділилися на сайті Cookist.

Маринований часник

Інгредієнти

свіжий часник — 4 головки;

білий винний оцет — 1/2 літра;

цукор — 1 столова ложка;

сіль — 1 щіпка;

перець — 1 щіпка

один лавровий лист;

чилі;

ягоди ялівцю;

розмарин — 2-3 гілочки;

біле вино — 350 мл.

Для початку очистить часник від лушпиння. У каструлю налийте біле вино, білий винний оцет і додайте цукор. Приправте сіллю, покладіть перець і лавровий лист.

Дайте маринаду закипіти і в цей момент додайте часник. Проваріть їх близько трьох хвилин, але не переваріть, інакше вони перестануть бути хрусткими.

Дістаньте часник і почекайте, поки він злегка охолоне.

Розкладіть по стерилізованих банках по шматочку перцю чилі, по дві ягоди ялівцю, по одному лавровому листочку і по гілочці розмарину. Розкладіть часник і залийте його маринадом. Щільно закрийте банки і переверніть їх догори дном. Дайте їм охолонути в сухому і прохолодному місці, накривши тканиною. Ваш маринований часник буде готовим і ароматизованим приблизно через 30 днів.

Якщо ви любитель спецій, ви можете побалувати себе і додати також гвоздику або рожевий перець.

Використовуйте герметичні банки, якщо обираєте з кришками, що загвинчуються, стежте, щоб усередині не залишилося бульбашок повітря: натисніть на закриту кришку, якщо не чути клацання, ваші банки закриті ідеально.

Ретельно продезінфікуйте банки і переконайтеся, що вони повністю висохли, перш ніж заповнювати їх, сліди води всередині можуть зіпсувати маринад.

Також ви можете приготувати на зиму смачну заготовку: баклажани в томатно-часниковому соусі.