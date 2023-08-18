Найніжніший десерт: рецепт тирамісу з лимоном

Тірамісу зазвичай готують із кавою та какао, але цей ніжний десерт можна зробити більш літнім.

Тирамісу славиться своїм ніжним смаком і тим фактом, що при його приготуванні не потрібна духовка. Тож його цілком можна назвати літнім десертом.

Тирамісу — найулюбленіший і найпопулярніший десерт італійської кухні. І готується він також із фруктами.

Одним із таких десертів є лимонний тирамісу. Це дуже простий у приготуванні десерт, який вдало доповнюють білий шоколад і свіжа м'ята, пишуть на кулінарному сайті Cucchiaio.

Холодний десерт ідеально підходить для завершення літніх обідів і вечерь. Також врахуйте, що його можна приготувати і в порційних формочках.

Лимонний тирамісу

Інгредієнти:

200 г печива савоярді;

400 г маскарпоне;

4 жовтки;

2 яєчні білки;

150 г цукрового піску;

100 г білого шоколаду;

1 склянка лимончелло;

свіжа м'ята;

цедра 1 лимона.

Щоб приготувати лимонний тирамісу, злегка змочіть савоярді в лімончелло і розкладіть їх рядком в обраній формі для запікання. У мисці збийте яєчні жовтки з цукром за допомогою електричного міксера, поки не отримаєте пінисту суміш.

Додайте маскарпоне і натерту цедру 1/2 лимона і продовжуйте збивати, поки не отримаєте однорідну суміш. Потім додайте збиті яєчні білки, дуже обережно, рухаючись знизу вгору. Для цієї операції допоможіть собі шпателем або дерев'яною ложкою.

Викладіть половину крему з маскарпоне на шар печива і натріть на тертці білий шоколад. Викладіть ще один шар печива, просоченого лимончелло, і закінчіть кремом із маскарпоне.

Поставте в холодильник для застигання щонайменше на 3 години. Безпосередньо перед подачею прикрасьте лимонний тирамісу цедрою, нарізаною тонкими смужками, пластівцями білого шоколаду та листочками м'яти.

Якщо вам подобається тирамісу, спробуйте приготувати персиковий варіант цього найніжнішого десерту.