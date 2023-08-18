Звична страва з цікавим інгредієнтом: рецепт фаршированих кабачків на сковороді

За цим рецептом у вас вийде чудова страва для літньої вечері.

Фаршировані кабачки, приготовані на сковорідці — це смачна та ароматна страва, яку дуже просто приготувати. Начинка на основі тунця робить ці кабачки одночасно смачними та легкими.

Для цього рецепта краще підходять круглі кабачки, але якщо у вас кабачки стандартного розміру, то просто наріжте їх на порційні "стаканчики".

Зазвичай кабачки фарширують м'ясним фаршем, але в цьому рецепті — консервований тунець. Тож страва виходить ніжною та легкою. А пікантності їй надає смачний томатний соус із прянощами. Рецептом поділилися на сайті Cucchiaio.

Фаршировані кабачки

Інгредієнти:

4 круглих кабачки

100 г тунця в олії (вага без рідини)

50 г тертого сиру пармезан

70 г панірувальних сухарів

1 яйце

нарізана свіжа петрушка

сушений орегано

1 столова ложка каперсів (за бажанням);

оливкова олія;

2 стиглих червоних помідори;

2 зубчики часнику;

1/2 склянки білого вина;

сіль, перець.

Щоб приготувати кабачки на сковороді, зріжте хвостик і, використовуючи чайну ложку, вишкребіть м'якоть, намагаючись не пошкодити дно.

Підрум'яньте половину м'якоті на сковорідці з 1 зубчиком часнику та 2 столовими ложками олії. Додайте сіль і перець і готуйте, поки м'якоть не стане м'якою. Зніміть з вогню і дайте охолонути. Коли начинка охолоне, перекладіть її в миску з дрібно нарізаними каперсами (якщо використовуєте), орегано, пармезаном, панірувальними сухарями, яйцем і подрібненим тунцем. Приправте сіллю і перцем і перемішайте до отримання однорідної суміші.

Нафаршируйте кабачки приготовленою начинкою, добре утрамбовуючи чайною ложкою. У сковорідці з антипригарним покриттям розігрійте олію, додайте часник і додайте очищені та нарізані кубиками помідори. Готуйте кілька хвилин, потім додайте фаршировані кабачки. Коли рідина від варіння почне шипіти, додайте біле вино і дайте йому випаруватися.

Додайте трохи гарячої води, накрийте кришкою і готуйте на повільному вогні близько 45-50 хвилин, поки кабачки не стануть м'якими, а начинка не приготується. Подавайте з соусом.

Також спробуйте приготувати смачну рибу в томатному соусі з цибулею.