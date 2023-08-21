Ніжний, як хмаринка: рецепт пишного торта без борошна з йогуртом

Йогуртовий хмарний торт готується всього з 4 інгредієнтів

Якщо хочете приготувати смачний десерт, але в холодильнику мало інгредієнтів, спробуйте цей ніжний, наче хмаринка торт.

Його приготування потребує уваги, але в результаті у вас вийде дуже ніжний, пишний і повітряний десерт, який можна подавати з вашими улюбленими фруктами, медом, кленовим сиропом або сиропом агави, шоколадом. Так він стане ще кращим. Рецептом поділилися на кулінарному сайті Ho Voglia Di Dolce.

Пишний торт без борошна з йогуртом

Інгредієнти:

4 середніх яйця;

60 г кукурудзяного крохмалю;

80 г цукрового піску;

400 г класичного йогурту без підсолоджувачів;

за бажання: цедра лимона, або апельсина, ваніль.

Для цього торта вам знадобиться кругла форма діаметром 20 см. А всі інгредієнти мають бути кімнатної температури.

Відокремте жовтки від білків.

У мисці збийте яєчні білки до піків і відставте.

В іншій мисці збийте цукор з яєчними жовтками, доки суміш не стане прозорою і не збільшиться вдвічі.

Потім додайте йогурт і продовжуйте збивати на низькій швидкості.

Нарешті, додайте просіяний кукурудзяний крохмаль, збиваючи вінчиком на низькій швидкості ще 3 хвилини.

Потім додайте яєчні білки. Додавайте їх невеликими порціями, перемішуючи від низу до верху.

Вилийте суміш у форму, змащену олією або застелену пергаментним папером.

Випікайте в заздалегідь розігрітій до 160 духовці близько 70-80 хвилин, наливши на піддон трохи вже гарячої води, вам знадобиться близько 800 мл.

Після закінчення часу приготування злегка відкрийте духовку, дайте їй постояти близько 10 хвилин і вийміть торт.

Торт можна зберігати за кімнатної температури в прохолодному місці близько 3 днів або в холодильнику, коли він гарячий.

Якщо любите оригінальні десерти, спробуйте приготувати лимонний тірамісу.