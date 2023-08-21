Чудова страва на вечерю: рецепт солодкого перцю, фаршированого рисом та овочами
Начинку вдало доповнюють м'ясний фарш і ароматні спеції.
Перець, фарширований рисом, фаршем і овочами, — це смачна і проста в приготуванні ситна страва.
Його смаку додають кабачки в начинці та томати. А готується страва в духовці не більш як годину і не потребує особливої уваги. І ідеально підходять для подачі на літній стіл як самостійна страва. Рецептом поділилися на сайті Cucchiaio.
Приготований у такий спочатку фарш можна використовувати і для голубців, і для того, щоб фарширувати кабачки.
Фаршировані перці
Інгредієнти:
- 4 червоних перці
- 250 г рису;
- 1 цибуля-шалот;
- 200 г фаршу;
- 10 невеликих помідорів;
- 1 маленький кабачок;
- оливкова олія;
- свіжа петрушка.
Приготувати перці, фаршировані рисом, ковбасою та овочами, дуже просто. Рис відварити в киплячій підсоленій воді, потім злийте воду й остудіть під проточною водою. Видаліть зайву воду і зберіть рис у миску.
Обсмажте дрібно нарізану цибулю-шалот в оливковій олії на сковороді з антипригарним покриттям, додайте фарш і добре перемішайте дерев'яною ложкою.
Коли м'ясо добре підрум'яниться, додайте нарізаний кубиками кабачок і помідори нарізані кубиками.
Приправте сіллю та перцем і тушкуйте 10 хвилин. Дайте охолонути і перекладіть усе зі сковороди в миску з рисом.
Наріжте петрушку, додайте її до начинки та перемішайте. За необхідності приправте краплею олії. Залиште начинку для перців, поки готуєте перці.
Надріжте перці вздовж, залишивши надріз у кілька сантиметрів, видаліть насіння, промийте їх усередині, висушіть і покладіть на деко, застелене пергаментним папером. Начинити їх заздалегідь приготовленою начинкою. Збризніть оливковою олією і запікайте в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці 1 годину.
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