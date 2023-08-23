"Наполеон" із тунцем і сиром: простий рецепт оригінальної закуски (відео)

Готовий "Наполеон" необхідно відправити на кілька годин у холодильник, щоб він там добре настоявся.

Торт "Наполеон" у переважної більшості асоціюється із солодким. Однак можна приготувати і його солону версію, яка стане улюбленою закускою в будь-якому меню і прикрасить не тільки повсякденний, а й святковий стіл. Своїм рецептом поділилася авторка кулінарного блогу "Рецепти на кожен день".

Закусочний "Наполеон"

Інгредієнти:

тісто листкове бездріжджове – 500 г;

майонез – 200-250 г;

кріп – пучок;

часник – 2 зубчики;

яйця (варені) – 3 шт;

спеції: сіль, перець – за смаком;

тунець консервований – 1 банка (170 г);

сир твердий – 100 г.

Спосіб приготування:

Тісто розморозити, як зазначено в інструкції, розрізати на два рівні квадрати. Разом з обрізками відправити його в духовку, розігріту до 180 градусів, виклавши на деко, застелене пергаментним папером. Випікати до готовності. Дати готовій випічці охолонути і розділити кожен квадрат ще навпіл, щоб вийшло чотири однакових коржі.

Далі готуємо начинку. У майонез додати дрібно порубаний кріп, пропущений через прес часник, перемішати до однорідності.

Викласти перший корж на тарілку, змастити зверху майонезною сумішшю. Рівномірно викласти потерті на крупну тертку яйця. Посолити, накрити другим коржем і знову змастити майонезом.

З тунця злити рідину, розім'яти виделкою і розрівняти поверх другого коржа, посолити і накрити третім, верх якого теж змастити майонезом.

Викласти тертий сир, накрити останнім коржем і злегка рівномірно притиснути. Змастити майонезом, присипати крихтою від обрізків. Поставити в холодильник, щоб торт настоявся.

Раніше Фокус писав, як приготувати солодкий "Наполеон" без випічки.