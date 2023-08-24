Дуже смачні ласощі, які готують по всій Італії: як приготувати "Бабусин торт"

"Бабусин торт", або "Торт Нонни", — це справжній солодкий символ Італії.

Пісочне тісто з найніжнішою кремовою начинкою. Бабусин торт (Torta della nonna) готують по всій Італії, але особливо часто — в Лігурії і Тоскані.

Це простий і дуже смачний десерт: хрустке пісочне тісто поєднується з ніжним заварним кремом і прикрашене підсмаженими горішками. В оригіналі використовуються кедрові горішки, але підійдуть і будь-які інші, які є у вас під рукою.

А в Неаполі бабусі додають у цей торт сироп і вишні. Словом, це дуже італійська страва, яку варто спробувати. Рецепт був опублікований на кулінарному сайті Ho voglia di dolce.

Інгредієнти розраховані на форму діаметром 22 см.

Бабусин торт

Інгредієнти:

450 г борошна;

3 яйця;

150 г цукру;

150 г вершкового масла;

1 чайна ложка тертої цедри лимона;

1 чайна ложка розпушувача;

4 жовтки;

40 г крохмалю;

100 г цукру;

400 мл молока;

25 г горіхів (в ідеалі — кедрових);

цедра одного лимона (зрізана стрічкою для аромату);

цукрова пудра.

Приготування торта почніть з приготування пісочного тіста. Насипте борошно і цукор на дошку, або на будь-яку рівну поверхню, зробіть у центрі заглиблення і покладіть туди нарізане шматочками вершкове масло, яйця, цедру лимона і розпушувач. Акуратно перемішуйте, додаючи борошно з країв і вимісіть щільне еластичне тісто.

Сформуйте з тіста кулю, загорніть її в харчову плівку і залиште в холодильнику на 30 хвилин.

Тим часом приготуйте заварний крем. Змішайте яєчні жовтки з цукром, додайте крохмаль до отримання однорідної маси. Нагрійте цедру лимона в гарячому молоці й тримайте її в настої близько десяти хвилин.

Потім приберіть цедру, влийте ароматизоване молоко в яєчну суміш і перемішайте.

Вилийте суміш у каструлю і варіть на середньому вогні, постійно помішуючи дерев'яною ложкою, поки заварний крем не загусне.

Коли все буде готово, покладіть його в миску, накрийте харчовою плівкою, щоб вона стикалася з кремом і дайте йому охолонути.

Тепер візьміть пісочне тісто, розділіть його на 2 частини і на присипаній борошном дошці розкачайте у два диски.

За допомогою качалки, посипаної борошном, підніміть тісто і викладіть ним форму, змащену олією.

Зубцями виделки наколіть поверхню тіста і вилийте всередину заварний крем.

Накрийте ще одним диском тіста, обріжте краї, видаляючи зайве тісто, і защипніть краї зубцями виделки.

Розподіліть кедрові горішки по всій поверхні, злегка притискаючи руками, щоб вони приклеїлися до пісочного тіста. Випікайте Бабусин торт у розігрітій до 180 градусів духовці близько 40 хвилин. Вийміть його з духовки, дайте йому охолонути, посипте поверхню ванільною цукровою пудрою і подавайте.

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