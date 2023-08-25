Огірки в томатному соку: покроковий рецепт оригінальної заготовки на зиму

Для заготівлі краще брати міцні молоді огірки без пошкоджень. Оптимальний об'єм банки — 1 літр.

Огірки в томатному соку — не тільки дуже смачна закатка на зиму, а ще й можливість переробити помідори, які з якихось причин не придатні для закачування цілими. Така страва — це смачна добавка до гарнірів взимку і не менш цікава закуска навіть для святкового столу. Як їх приготувати, розповіли в кулінарному блозі "Домашня консервація".

Огірки в томатному соку

Інгредієнти:

помідори або томатний сік;

огірки;

листя хрону, кріп, часник, чорний перець горошком;

цукор і сіль – за смаком;

болгарський перець;

гострий перець;

оцет 9%.

Кількість інгредієнтів визначається від розміру банки. Огірки необхідно брати молоді та міцні, без пошкоджень.

Спосіб приготування:

Помідори перекрутити на томатний сік, додати сіль, цукор і кілька лаврових листів (з розрахунку на літрову банку), закип'ятити.

На дно банки покласти листя хрону, кріп, кілька зубчиків часнику і горошин запашного перцю.

Перець очистити від серцевини, порізати на смужки.

Викласти в банку помиті огірки, попередньо зрізавши кінчики, між ними розмістити кілька язичків перцю. У кожну літрову банку влити чайну ложку оцту і залити гарячим томатним соком.

Поставити банки на стерилізацію в каструлю з киплячою водою, дно якої застелене тканинною серветкою або рушником. Літрова банка повинна стерилізуватися 7-10 хвилин. Після цього банки закатати кришками, перевернути й укутати до повного охолодження, після чого — перенести в льох.

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