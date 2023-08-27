Найніжніші ласощі прямо з Неаполя: рецепт лимонного пирога Баббайола
Цей пиріг, або торт із ніжним кремом, уже багато років готують в одній неаполітанській кондитерській.
Пиріг "Баббайола" — фірмова страва кондитерської в Посілліпо (район Неаполя). Згідно з міською легендою, ці ласощі першою почала готувати господиня кафе, синьйора Роза.
Цей ніжний лимонний пиріг тепер відомий по всьому місту, а то й по всій Італії. Його вирізняє ніжне пісочне тісто і дуже смачна начинка з рікотти. Рецептом поділилися на сайті Misya.
Інгредієнти розраховані на форму діаметром 28 см.
Пиріг Баббайола
Інгредієнти:
Для тіста:
- 420 г борошна;
- 150 г вершкового масла;
- 150 г цукру;
- 3 яйця;
- терта цедра одного лимона;
- 1 чайна ложка ванільної есенції;
Для лимонного крему:
- 350 г молока;
- 50 г свіжих вершків;
- 30 г кукурудзяного або картопляного крохмалю;
- 2 жовтки;
- 1 яйце;
- 30 г лимонного соку + терта цедра;
- 1 чайна ложка ванільної есенції;
- 1 щіпка солі;
- 150 г цукру;
- 20 г вершкового масла;
Для другого крему:
- 200 г рікоти;
- 80 г цукру;
- 1 яйце;
- цукрова пудра для прикрашання.
Приготуйте пісочне тісто: перемішайте масло і борошно, потім додайте цукор і яйця. Загорніть тісто в харчову плівку і залиште в холодильнику мінімум на 30 хвилин. Тим часом приготуйте лимонний крем: збийте яйця (2 жовтки і ціле яйце) з цукром і сіллю, потім додайте крохмаль.
Нагрійте в каструлі вершки і молоко з цедрою лимона і ваніллю, потім з'єднайте обидва компоненти, перекладіть усе в каструлю і варіть до отримання густого крему.
Зніміть цедру лимона, додайте вершкове масло, щоб воно розтануло в гарячих вершках, потім додайте лимонний сік, накрийте харчовою плівкою і дайте охолонути.
Візьміть тісто назад і розкачайте його в доволі тонкий лист, потім покладіть у форму й обріжте зайве по краях.
Збийте рікотту з цукром.
Також додайте яйце в рікотту, потім додайте крем із рікоти до лимонного крему.
Вилийте крем на тісто, із залишків зробіть смужки тіста і скачайте їх у руках, щоб вийшли нитки, а потім використовуйте їх для створення класичного декоративного візерунка на поверхні пирога.
Змастіть злегка тісто збитим яйцем і готуйте 35-40 хвилин за температури 180°C у попередньо розігрітій духовці, потім вийміть із духовки і дайте повністю охолонути.
Торт "Баббайола" готовий, прикрасьте його невеликою кількістю цукрової пудри та подавайте.
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