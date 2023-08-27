Найніжніші ласощі прямо з Неаполя: рецепт лимонного пирога Баббайола

Цей пиріг, або торт із ніжним кремом, уже багато років готують в одній неаполітанській кондитерській.

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Пиріг "Баббайола" — фірмова страва кондитерської в Посілліпо (район Неаполя). Згідно з міською легендою, ці ласощі першою почала готувати господиня кафе, синьйора Роза.

Цей ніжний лимонний пиріг тепер відомий по всьому місту, а то й по всій Італії. Його вирізняє ніжне пісочне тісто і дуже смачна начинка з рікотти. Рецептом поділилися на сайті Misya.

Інгредієнти розраховані на форму діаметром 28 см.

Пиріг Баббайола

Інгредієнти:

Для тіста:

420 г борошна;

150 г вершкового масла;

150 г цукру;

3 яйця;

терта цедра одного лимона;

1 чайна ложка ванільної есенції;

Для лимонного крему:

350 г молока;

50 г свіжих вершків;

30 г кукурудзяного або картопляного крохмалю;

2 жовтки;

1 яйце;

30 г лимонного соку + терта цедра;

1 чайна ложка ванільної есенції;

1 щіпка солі;

150 г цукру;

20 г вершкового масла;

Для другого крему:

200 г рікоти;

80 г цукру;

1 яйце;

цукрова пудра для прикрашання.

Приготуйте пісочне тісто: перемішайте масло і борошно, потім додайте цукор і яйця. Загорніть тісто в харчову плівку і залиште в холодильнику мінімум на 30 хвилин. Тим часом приготуйте лимонний крем: збийте яйця (2 жовтки і ціле яйце) з цукром і сіллю, потім додайте крохмаль.

Нагрійте в каструлі вершки і молоко з цедрою лимона і ваніллю, потім з'єднайте обидва компоненти, перекладіть усе в каструлю і варіть до отримання густого крему.

Зніміть цедру лимона, додайте вершкове масло, щоб воно розтануло в гарячих вершках, потім додайте лимонний сік, накрийте харчовою плівкою і дайте охолонути.

Візьміть тісто назад і розкачайте його в доволі тонкий лист, потім покладіть у форму й обріжте зайве по краях.

Збийте рікотту з цукром.

Також додайте яйце в рікотту, потім додайте крем із рікоти до лимонного крему.

Вилийте крем на тісто, із залишків зробіть смужки тіста і скачайте їх у руках, щоб вийшли нитки, а потім використовуйте їх для створення класичного декоративного візерунка на поверхні пирога.

Змастіть злегка тісто збитим яйцем і готуйте 35-40 хвилин за температури 180°C у попередньо розігрітій духовці, потім вийміть із духовки і дайте повністю охолонути.

Торт "Баббайола" готовий, прикрасьте його невеликою кількістю цукрової пудри та подавайте.

Також ви можете приготувати дуже смачний бабусин торт.