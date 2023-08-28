Ласощі для любителів шоколаду: рецепт смачного торта з кумедною назвою
У США цей торт Mud Cake дуже люблять за його ніжну і м'яку консистенцію.
Mud Cake — це класичний американський шоколадний торт, його назва буквально означає "грязьовий пиріг". Але хоч назва не надто красива, сам торт — справжнє одкровення для любителів шоколадної випічки.
Він виходить м'яким, ніжним і настільки шоколадним, наскільки це можливо. Рецептом поділилися на кулінарному сайті Misya.
Інгредієнти розраховані на форму діаметром 22 см.
Шоколадний Mud Cake
Інгредієнти:
- 200 г темного шоколаду;
- 160 г вершкового масла;
- 250 мл молока;
- 200 г цукру;
- 2 яйця;
- 220 г борошна;
- 40 г гіркого какао;
- 1/2 пакетика розпушувача.
- Інгредієнти для глазурі:
- 150 г темного шоколаду;
- 80 мл вершків для десертів.
Розтопіть вершкове масло, щойно воно розтане, додайте подрібнений темний шоколад. Перемішуйте, поки шоколад повністю не розтане.
У мисці змішайте яйця з молоком і цукром.
Додайте розтоплений шоколад у яєчну суміш і перемішайте.
Просійте борошно разом із какао та розпушувачем, додайте в суміш і знову все перемішайте.
Вилийте тісто в змащену маслом і посипану борошном форму діаметром 22 см.
Випікайте шоколадний корж за температури 170 градусів близько 50 хвилин, готовність перевіряйте зубочисткою. Щойно корж буде готовий, переверніть його на решітку і дайте охолонути.
Тим часом приготуйте глазур. У каструлі закип'ятіть вершки, потім вимкніть вогонь і додайте крупно нарізаний шоколад. Помішуйте, поки шоколад повністю не розтане.
Візьміть остиглий торт і рясно покрийте його теплою глазур'ю.
Проведіть зубцями виделки по глазурі, щоб вийшла своєрідна прикраса.
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