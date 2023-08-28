Ласощі для любителів шоколаду: рецепт смачного торта з кумедною назвою

У США цей торт Mud Cake дуже люблять за його ніжну і м'яку консистенцію.

Mud Cake — це класичний американський шоколадний торт, його назва буквально означає "грязьовий пиріг". Але хоч назва не надто красива, сам торт — справжнє одкровення для любителів шоколадної випічки.

Він виходить м'яким, ніжним і настільки шоколадним, наскільки це можливо. Рецептом поділилися на кулінарному сайті Misya.

Інгредієнти розраховані на форму діаметром 22 см.

Шоколадний Mud Cake

Інгредієнти:

200 г темного шоколаду;

160 г вершкового масла;

250 мл молока;

200 г цукру;

2 яйця;

220 г борошна;

40 г гіркого какао;

1/2 пакетика розпушувача.

Інгредієнти для глазурі:

150 г темного шоколаду;

80 мл вершків для десертів.

Розтопіть вершкове масло, щойно воно розтане, додайте подрібнений темний шоколад. Перемішуйте, поки шоколад повністю не розтане.

У мисці змішайте яйця з молоком і цукром.

Додайте розтоплений шоколад у яєчну суміш і перемішайте.

Просійте борошно разом із какао та розпушувачем, додайте в суміш і знову все перемішайте.

Вилийте тісто в змащену маслом і посипану борошном форму діаметром 22 см.

Випікайте шоколадний корж за температури 170 градусів близько 50 хвилин, готовність перевіряйте зубочисткою. Щойно корж буде готовий, переверніть його на решітку і дайте охолонути.

Тим часом приготуйте глазур. У каструлі закип'ятіть вершки, потім вимкніть вогонь і додайте крупно нарізаний шоколад. Помішуйте, поки шоколад повністю не розтане.

Візьміть остиглий торт і рясно покрийте його теплою глазур'ю.

Проведіть зубцями виделки по глазурі, щоб вийшла своєрідна прикраса.

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