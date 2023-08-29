Надзвичайно смачна страва для романтичної вечері: як приготувати макарони із соусом з перців
Це швидка та смачна страва, що ідеально підходить для літнього сезону.
Якщо ви любите макарони, або як заведено казати — пасту, а також соуси, то спробуйте приготувати цю смачну й дуже просту страву.
Запечений перець надає пасті ніжного й оксамитового відтінку. Ця страва ідеально підходить для сімейного обіду або імпровізованої вечері з друзями.
Приготувати макарони з перцевим кремом швидко та просто, треба тільки враховувати час приготування перцю в духовці. Потім просто змішайте останній із олією, часником, базиліком і пекоріно, щоб отримати смачний вершковий соус, яким можна заправляти короткі макарони. Рецептом поділилися на сайті Cucchiaio.
Паста з соусом із перців
Інгредієнти:
- 280 г макаронів, наприклад, пене;
- 2-3 червоні перці;
- 1/2 зубчика часнику;
- 50 г тертого пекоріно;
- 4-5 столових ложок оливкової олії;
- 1 гілочка свіжого базиліку;
- сіль і перець.
Щоб приготувати макарони з перцевим соусом, почистіть солодкий перець, розріжте на чотири скибочки та запікайте в духовці за температури 180°C протягом 30-40 хвилин або в будь-якому разі доти, доки вони не стануть м'якими.
Після приготування зніміть із перців шкірку. Щоб полегшити цей крок, перець після приготування можна залишити трохи охолонути в духовці.
Подрібніть запечений перець у блендері, одночасно змішуючи його з оливковою олією, часником, сиром пекоріно та свіжим базиліком. Посоліть і поперчіть до смаку.
Для ще оксамитовішої текстури можна додати сир рікота.
Також приготуйте пене у великій кількості підсоленого окропу, коли макарони будуть готові, злийте воду й змішайте у великій мисці із соусом із перців.
Розкладіть по тарілках і подавайте. Якщо ви хочете надати страві хрусткої нотки, можете додати в тарілку кілька крихт підсмаженого хліба.
Якщо ви любите страви з овочів, можете приготувати смачні баклажани в гострому соусі. Взагалі, це заготівля на зиму, але так довго чекати необов'язково.