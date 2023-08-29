Дуже багато ніжного крему: рецепт справжнього Паризького торта флан

Flan parisien — це один із найстаріших французьких десертів, який дуже просто приготувати.

Якщо ви любите торти з великою кількістю крему, то Flan parisien або flan pâtissier — це той рецепт, який точно припаде вам до душі.

Це типовий рецепт французької випічки, який готують із незапам'ятних часів. Рецепт насправді дуже простий: адже Паризький флан — це оболонка з пісочного тіста (або, іноді, листкового тіста), усередині якої міститься начинка з дуже м'якого ванільного крему, що дуже м'яко та огортає, і який під час приготування стає віддалено схожим на пудинг. Простий, але вишуканий десерт — це справжні ласощі. Рецептом поділилися на сайті Misya.

Кількість інгредієнтів розрахована на форму діаметром 22 см.

Паризький флан

Інгредієнти:

Для пісочного тіста:

125 г борошна;

60 г вершкового масла;

30 мл дуже холодної води;

1 щіпка солі.

Для флану:

4 яйця;

170 г цукру;

90 г кукурудзяного крохмалю;

1 чайна ложка ванільної есенції;

1/2 лимона (терта цедра) за бажанням;

1 літр молока;

1 шматочок вершкового масла.

Спочатку приготуйте пісочне тісто: складіть усі інгредієнти в миску і швидко перемішайте міксером, поки у вас не вийде однорідне тісто. Потім накрийте його прозорою плівкою і залиште в холодильнику на 1 годину.

Тепер приступайте до приготування крему: яйця збийте з цукром, потім додайте кукурудзяний крохмаль і ароматизатори.

Поступово додайте кипляче молоко, постійно помішуючи вінчиком, щоб не було грудочок, потім поставте на вогонь і варіть до загустіння, постійно помішуючи.

Наприкінці приготування зніміть з вогню, додайте вершкове масло і перемішайте.

Дістаньте тісто з холодильника і розкачайте його в тонкий лист, яким ви вистелите змащену олією і посипану борошном форму.

Обріжте краї та наколіть дно зубцями виделки. Вилийте крем в оболонку, розрівняйте поверхню і готуйте 30-35 хвилин за температури 200°С у розігрітій духовці.

Після приготування відкрийте дверцята духовки і дайте флану постояти 5-10 хвилин, перш ніж виймати його з форми.

Паризький флан готовий: дайте йому повністю охолонути, перш ніж нарізати його і подавати до столу. Краще нехай він перед цим постоїть у холодильнику.

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