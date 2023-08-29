Дуже багато ніжного крему: рецепт справжнього Паризького торта флан
Flan parisien — це один із найстаріших французьких десертів, який дуже просто приготувати.
Якщо ви любите торти з великою кількістю крему, то Flan parisien або flan pâtissier — це той рецепт, який точно припаде вам до душі.
Це типовий рецепт французької випічки, який готують із незапам'ятних часів. Рецепт насправді дуже простий: адже Паризький флан — це оболонка з пісочного тіста (або, іноді, листкового тіста), усередині якої міститься начинка з дуже м'якого ванільного крему, що дуже м'яко та огортає, і який під час приготування стає віддалено схожим на пудинг. Простий, але вишуканий десерт — це справжні ласощі. Рецептом поділилися на сайті Misya.
Кількість інгредієнтів розрахована на форму діаметром 22 см.
Паризький флан
Інгредієнти:
Для пісочного тіста:
- 125 г борошна;
- 60 г вершкового масла;
- 30 мл дуже холодної води;
- 1 щіпка солі.
Для флану:
- 4 яйця;
- 170 г цукру;
- 90 г кукурудзяного крохмалю;
- 1 чайна ложка ванільної есенції;
- 1/2 лимона (терта цедра) за бажанням;
- 1 літр молока;
- 1 шматочок вершкового масла.
Спочатку приготуйте пісочне тісто: складіть усі інгредієнти в миску і швидко перемішайте міксером, поки у вас не вийде однорідне тісто. Потім накрийте його прозорою плівкою і залиште в холодильнику на 1 годину.
Тепер приступайте до приготування крему: яйця збийте з цукром, потім додайте кукурудзяний крохмаль і ароматизатори.
Поступово додайте кипляче молоко, постійно помішуючи вінчиком, щоб не було грудочок, потім поставте на вогонь і варіть до загустіння, постійно помішуючи.
Наприкінці приготування зніміть з вогню, додайте вершкове масло і перемішайте.
Дістаньте тісто з холодильника і розкачайте його в тонкий лист, яким ви вистелите змащену олією і посипану борошном форму.
Обріжте краї та наколіть дно зубцями виделки. Вилийте крем в оболонку, розрівняйте поверхню і готуйте 30-35 хвилин за температури 200°С у розігрітій духовці.
Після приготування відкрийте дверцята духовки і дайте флану постояти 5-10 хвилин, перш ніж виймати його з форми.
Паризький флан готовий: дайте йому повністю охолонути, перш ніж нарізати його і подавати до столу. Краще нехай він перед цим постоїть у холодильнику.
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