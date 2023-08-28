Класичний десерт на вашому столі: як приготувати вишуканий торт "мільфей" із кремом

Мільфей із заварним кремом — один із найвідоміших десертів італійської кухні.

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Якщо ви любите вишукані й оригінальні десерти, спробуйте торт "мільфей". Це один із найпопулярніших десертів у світі, і він точно заслуговує на те, щоб на нього витратили трохи часу. Головне пам'ятати: коржі з листкового тіста мають бути пишними та золотистими в потрібних місцях, а заварний крем має бути чудовим на смак і в міру густим.

Для цього рецепта використовується готове листкове тісто, тож приготування вже не здається таким складним. Рецептом поділилися на сайті Misya.

Торт "мільфей"

Інгредієнти:

упаковка листкового тіста (вам знадобиться чотири коржі, тож виходьте з цього);

молоко;

цукрова пудра.

Для заварного крему:

500 мл молока;

4 жовтки;

120 г цукру;

50 г борошна;

1 стручок ванілі;

лимонна цедра;

збиті вершки для декору, подрібнений фундук і цукрова пудра.

Спочатку приготуйте заварний крем. Збийте жовтки з цукром. Потім додайте просіяне борошно та продовжуйте збивати до отримання однорідної суміші.

У невелику каструлю з молоком додайте стручок ванілі, поваріть на слабкому вогні 5 хвилин, потім дістаньте стручок і повільно влийте молоко в крем. Потім перемішайте.

Перекладіть суміш у каструлю, додайте цедру лимона і варіть на невеликому вогні, помішуючи, доки не отримаєте однорідний крем бажаної густоти. Перекладіть крем у миску, накрийте харчовою плівкою і дайте охолонути.

Тим часом підготуйте коржі. Розкачайте листкове тісто на плоскій поверхні та виріжте 4 рівних прямокутники, потім перекладіть їх на деко, застелене пергаментним папером.

Наколіть їхню поверхню зубцями виделки, змастіть молоком і посипте цукровою пудрою.

Випікайте листи в заздалегідь розігрітій духовці за температури 200°C протягом 15 хвилин або доки вони не піднімуться і їхня поверхня не стане золотистою. Потім дайте їм охолонути.

Тепер зберіть Мільфей. Покладіть перший лист на сервірувальну тарілку, на яку ви намазали ложку вершків, щоб перший лист добре прилипав до тарілки. За допомогою кондитерського мішка покрийте поверхню заварним кремом. Чергуйте коржі із заварним кремом і закінчіть коржем. Прикрасьте свій торт зверху цукровою пудрою, подрібненим фундуком і збитими вершками, потім поставте в холодильник на годину перед подачею десерту.

Якщо вам подобаються вишукані десерти, спробуйте торт Баббайола.