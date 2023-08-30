Торт без борошна, але з ніжним кремом: рецепт класичного торта безе

Безе з кремом — це найніжніший і найповітряніший десерт на світі.

Два диски дуже білого безе і багато м'якого крему — це все про смачний класичний торт безе. Цей вишуканий десерт, ідеально підходить для завершення літньої вечері. Це смачний та елегантний торт, зокрема завдяки своєму сніжному вигляду, навіть для святкування літнього дня народження. Рецептом поділилися на сайті Cucchiaio.

В основі десерту, звісно ж, лежить безе, а точніше швейцарське безе. Цю страву доволі просто приготувати навіть для тих, хто не є кондитером, і потребує нагрівання суміші яєчного білка та цукру доти, доки цукор не розчиниться.

Іншим безперечним героєм класичної меренги є збиті вершки, які в нашій версії змішуються із заварним кремом, утворюючи м'яку хмару крему.

Також можна додати кілька шматочків темного шоколаду для отримання чарівного кінцевого результату.

Торт безе

Інгредієнти:

Для швейцарської меренги:

400 г яєчного білка;

800 г цукрового піску.

Для крему з вершків:

300 г заварного крему;

300 г свіжих вершків;

1 стручок ванілі;

5 г листового желатину.

Для доповнення:

100 г шоколадної крихти (або темного шоколаду).

Приготування класичного безе почніть зі змішування яєчного білка і цукрового піску. Поставте суміш на водяну баню, підтримуючи максимальну температуру 55-60°С, помішуючи, але не збиваючи, до повного розчинення цукру.

Потім збивайте суміш щонайменше 10 хвилин, поки не отримаєте тверду, гладку і блискучу масу.

Перекладіть збиту масу в кулінарний мішок і на деку, застеленому папером для випічки, сформуйте два диски безе завтовшки близько 1 см. На іншій вистеленій тарілці складіть ще одну основу з безе потрібної форми: цю ви потім поламаєте для прикраси.

Дайте обом заготовкам приготуватися в духовці за температури від 50 до 60 градусів не менше 4 годин, стежачи за тим, щоб вони не підрум'янилися.

Желатин замочіть у холодній воді, відіжміть і розчиніть у невеликій кількості заварного крему, приготованого за класичним рецептом. Додайте крем до решти вершків разом із насінням стручка ванілі. Збийте вершки дуже міцно і додайте їх до заварного крему.

Тепер зберіть торт. Покладіть перший диск безе на сервірувальній тарілці, покрийте його приблизно половиною крему і розподіліть зверху шоколадну стружку (або нарізаний темний шоколад).

Накрийте другим диском безе і за допомогою лопаточки розподіліть крем, що залишився, на поверхні та по краях.

Нарешті, прикрасьте торт розкришеним безе, розклавши його по всій зовнішній поверхні.

Також ви можете приготувати торт Карпатка все з тим же заварним кремом. І цей рецепт крему підійде і для цього торта з безе.