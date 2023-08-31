Оригінальна та смачна закуска: запечені кульки з баклажанів
Це найпростіша страва з недорогих продуктів.
Легкі й апетитні запечені кульки з баклажанів готуються неймовірно просто, а їхній пікантний смак вас здивує.
Їх можна подавати як смачну вегетаріанську основну страву або закуску, як радять на сайті Cucchiaio.
Запечені кульки з баклажанів виходять м'якими та смачними і мають безсумнівну перевагу: вони не такі жирні, як приготовані в олії на сковороді. Приготовані з кількох простих інгредієнтів і без м'яса, вони ідеально підходять як вегетаріанська друга страва, а також як смачна закуска.
Кульки із запечених баклажанів
Інгредієнти:
- 600 г баклажанів
- 100/120 г панірувальних сухарів + ще для панірування;
- 1 яйце;
- 1 пучок петрушки;
- 1 зубчик часнику;
- мускатний горіх;
- оливкова олія, сіль, перець.
Щоб приготувати запечені кульки з баклажанів, вимийте та висушіть баклажани. Видаліть ніжки і покладіть їх на деко, застелене пергаментним папером. Випікайте їх у розігрітій до 200 градусів духовці 1 годину. Дайте їм охолонути, зніміть шкірку і відіжміть зайву рідину. Наріжте м'якоть подрібніше і змішайте з яйцем, сухарями, часником і рубаною петрушкою.
Приправте сіллю і перцем за смаком і додайте мускатний горіх. Змішайте інгредієнти, поки не отримаєте однорідну суміш, а потім сформуйте руками безліч маленьких кульок.
Викладіть їх на тарілку з панірувальними сухарями і покатайте, щоб сухарі їх рівномірно покрили з усіх боків.
Перекладіть їх на деко, застелене папером для випічки. Збризніть олією і запікайте в розігрітій до 180 градусів духовці близько 40 хвилин. Подавайте запечені кульки з баклажанів гарячими або теплими.
Якщо вам подобаються баклажани, спробуйте приготувати смачний салат зі смаженими в яйці скибочками баклажанів.